محمد بهرامی سیفآبادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اصلاح نظام اخذ مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: «پیشتر این مالیات بهصورت پسینی محاسبه و دریافت میشد؛ یعنی پس از انجام معامله و صدور فاکتور، مودیان موظف به پرداخت بودند. این روش اگرچه امکان تطبیق با شرایط واقعی را فراهم میکرد، اما همواره با مشکلاتی مانند تأخیر در وصول، اختلاف میان مودی و سازمان مالیاتی و حتی زمینهسازی برای صدور فاکتورهای جعلی و فرار مالیاتی همراه بود.»
وی ادامه داد: «اکنون با پیشینی شدن این نظام، قبل از عرضه کالا یا خدمت، میزان مالیات مشخص میشود. به عبارت دیگر، از همان ابتدا روشن است که چه میزان از مبلغ معامله بهعنوان مالیات بر ارزش افزوده محاسبه میشود و چه بخشی از آن بر عهده فروشنده و خریدار خواهد بود. این شفافیت، بهطور طبیعی باعث کاهش اختلافات و سهولت در فرآیندهای کسبوکار میشود.»
بهرامی سیفآبادی با اشاره به اینکه هماکنون مالیات بر ارزش افزوده بیش از سههزار قلم کالا و خدمت بهطور دقیق مشخص شده است، گفت: «این اقدام یک تحول جدی در نظام مالیاتی محسوب میشود، زیرا مودیان و فعالان اقتصادی دیگر در ابهام و سردرگمی به سر نمیبرند و میتوانند از ابتدا برنامهریزی مالی خود را بر اساس رقم مشخص مالیات انجام دهند. چنین شفافیتی جلوی بسیاری از سوءاستفادهها را میگیرد و زمینه صدور فاکتورهای صوری یا معاملات صوری را به حداقل میرساند.»
او مزیت دیگر این روش را کاهش نقش ممیزان مالیاتی دانست و افزود: «وقتی رقم مالیات از همان ابتدا تعیین میشود، فضای تفسیر شخصی یا اختلافنظر در مراحل بعدی بسیار کمتر خواهد بود. این موضوع باعث میشود ممیزان مالیاتی کمتر درگیر ارزیابیهای طولانیمدت شوند و بخش قابل توجهی از تنش میان مودیان و سازمان مالیاتی از بین برود.»
نایبرئیس دوم کمیسیون انرژی تاکید کرد که پیشینی شدن مالیات بر ارزش افزوده تأثیر مثبتی بر کاهش فرار مالیاتی دارد، زیرا با مشخص بودن میزان مالیات، امکان پنهانکاری یا تغییر اسناد مالی بعد از معامله بسیار محدود میشود. او گفت: «در گذشته برخی فعالان اقتصادی با استفاده از خلأهای قانونی یا تأخیر در فرآیند ارزیابی، اقدام به مخفی کردن بخشی از درآمد یا صدور اسناد غیرواقعی میکردند، اما اکنون چنین امکانی بهطور قابل توجهی کاهش یافته است.»
بهرامی سیفآبادی تصریح کرد: «این تحول همچنین به فضای رقابتی سالمتر کمک میکند. وقتی همه فعالان اقتصادی بر اساس یک نرخ مشخص و از پیش تعیینشده عمل کنند، شرایط برابر ایجاد میشود و دیگر کسی نمیتواند با سوءاستفاده از خلأهای مالیاتی، قیمتهای غیرمنصفانه ارائه دهد. این روند در نهایت باعث افزایش اعتماد میان بخش خصوصی و نظام مالیاتی میشود.»
وی در پایان افزود: «پیشینی شدن مالیات بر ارزش افزوده نهتنها گامی در جهت شفافیت اقتصادی است، بلکه یک اقدام ساختاری برای بهبود محیط کسبوکار محسوب میشود. این روش، مودیان را از سردرگمی خارج کرده، اختلافات را کاهش میدهد و مسیر توسعه اقتصادی را هموارتر میسازد.»
