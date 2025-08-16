به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد در راستای تحقق عدالت مالیاتی و اهداف تنظیمگرایانه پایههای مالیاتی حوزه املاک با همکاری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، اقدام به استقرار ساز و کار بهرهبرداری از خدمات ارزشگذاری هوشمند و خودکار املاک و مستغلات کند و از بین خدمتهای موجود برای استعلام ارزش املاک یا اجارهبهای آنها، بهترین و بهینهترین خدمت را در میان پیشنهادهای شرکتها و مجموعههای توانمند شناسایی کند.
این خدمت با بهرهگیری از الگوریتمهای پیشرفته هوش مصنوعی و تحلیل دادههای واقعی، قیمت روز و دقیق خرید و فروش و اجاره انواع املاک (مسکونی، تجاری، اداری و زمین) را با دقت بالا تخمین میزند. ساز و کار مذکور به عنوان سکّوی مشترک ارزشگذاری، در درون سازمان امور مالیاتی جهت تعیین ارزش معاملاتی املاک استفاده خواهد شد. علاوه بر سازمان امور مالیاتی نهادهای حاکمیتی دیگری همچون قوه قضائیه برای ارزیابی اموال، بانکها برای اعتبارسنجی و کشف پولشویی، شهرداریها برای عوارض و سایر کاربردها به چنین خدمتی نیاز دارند.
گفتنی است شناسایی خدمتدهندگان برگزیده از طریق مسابقه صورت میپذیرد. آخرین مهلت این فراخوان ۳۰ مرداد ماه سال جاری است و متقاضیان میتوانند اطلاعات لازم در خصوص این فراخوان را اینجا دریافت کنند.
همچنین برای ارسال طرحها و کسب اطلاعات بیشتر با مراجعه به سامانه خدمت به آدرس khedmat.isti.ir نسبت به ثبت طرح خود اقدام کنند. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۸۳۵۳۰ ۰۲۱ داخلی ۷۹۱۷ تماس گرفته و یا با ایمیل ITgroup@isti.ir مکاتبه کنند.
