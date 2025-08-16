به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر والیبال بانوان ایران دوباره در معرض بحران قرار گرفته است. دو باشگاه باسابقه و پرافتخار سایپا و پیکان ممکن است از حضور در لیگ کنار بکشند؛ اتفاقی که نه‌تنها سطح رقابت‌ها را پایین می‌آورد بلکه مسیر پرورش ستاره‌های آینده تیم ملی را نیز تهدید می‌کند.

این اولین بار نیست که چنین تهدیدی از سوی باشگاه‌های ریشه‌دار مطرح می‌شود. سال گذشته هم باشگاه باسابقه و ریشه دار ذوب‌آهن از لیگ بانوان کنار رفت و پیکان هم تا روزهای پایانی قصد انصراف داشت اما در آخرین لحظه بازگشت. تکرار این وضعیت نشان می‌دهد تیم‌های بزرگ در تأمین منابع مالی و برنامه‌ریزی پایدار دچار مشکل هستند؛ مشکلی که در ورزش بانوان به دلیل کمبود اسپانسر و نبود درآمدزایی بیشتر دیده می‌شود.

میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، درباره انصراف تیم‌های ریشه دار از حضور در لیگ برتر والیبال بانوان گفت: در سال‌های اخیر برخی تیم‌های باسابقه بانوان مانند سایپا و ذوب‌آهن به دلیل مشکلات مالی یا افزایش بی‌رویه هزینه‌ها از لیگ کنار رفته‌اند و این موضوع تهدیدی جدی برای آینده لیگ بانوان است.

تیم‌های تازه‌وارد؛ هزینه‌های نجومی و بی‌ثباتی

یکی از دلایل اصلی دلسردی باشگاه‌های ریشه‌دار، حضور تیم‌های تازه‌وارد با بودجه‌های بسیار بالا است که نظم مالی لیگ را برهم می‌زنند. این تیم‌ها بازیکنان ملی را با قراردادهای چند میلیاردی جذب می‌کنند، اما معمولاً پس از یک فصل کنار می‌کشند و اثری از آن‌ها باقی نمی‌ماند. در حال حاضر در لیگ برتر والیبال بانوان یک تیم تازه وارد چندین ملی‌پوش والیبال را با رقم قراردادهای میلیاردی جذب کرده است، موضوعی که نگرانی‌های زیادی برای رئیس فدراسیون والیبال ایجاد کرده چون در گذشته هم تیم‌های این چنینی یک فصل در لیگ برتر والیبال حضور پیدا می‌کردند و در سال‌های آینده از تیمداری در لیگ برتر والیبال بانوان خودداری می‌کردند.

تقوی در این باره گفته است: «ورود تیم‌هایی با بودجه‌های کلان و کوتاه‌مدت باعث می‌شود قیمت بازیکنان ناگهانی چند برابر شود. فدراسیون اجازه نخواهد داد باشگاهی با هزینه‌های مقطعی و بدون تضمین ماندگاری، لیگ را بی‌ثبات کند. یک تیم با هزینه بسیار بالا وارد لیگ شده است که حتماً تضامین آن بررسی خواهد شد و همه تیم‌ها باید مجوز حضور در لیگ برتر از هیئت رئیسه دریافت کنند.»

پیامد خروج باشگاه‌های باسابقه

باشگاه‌هایی مانند سایپا و پیکان با امکانات حرفه‌ای، کادر فنی مجرب و تجربه مدیریتی چند ساله، نقش حیاتی در پرورش بازیکنان ملی و آماده‌سازی آن‌ها برای رقابت‌های بین‌المللی دارند. نبود این باشگاه‌ها به معنای کاهش فرصت بازی برای استعدادهای جوان است؛ بازیکنانی که معمولاً در همین تیم‌ها زیر نظر مربیان باتجربه رشد می‌کنند و با سطح بالای تمرین و رقابت، آماده ورود به تیم ملی می‌شوند. خروج این تیم‌ها باعث می‌شود روند شناسایی و پرورش بازیکنان با اختلال روبه رو شود و تیم‌های جایگزین، حتی با وجود بودجه بیشتر تجربه و ثبات لازم برای تربیت بازیکنان حرفه‌ای را ندارند. این وضعیت می‌تواند انگیزه خانواده‌ها و بازیکنان جوان برای ورود به ورزش حرفه‌ای را کم کند و در بلندمدت، سطح فنی و پشتوانه انسانی تیم ملی بانوان را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس فدراسیون والیبال با ابراز نگرانی از خروج باشگاه‌های باسابقه در لیگ برتر والیبال بانوان معتقد است که منافع اقتصادی نباید تنها معیار فعالیت در والیبال بانوان باشد. اگر این روند کنترل نشود، ممکن است تعداد تیم‌های لیگ به سه یا چهار تیم کاهش یابد که عملاً اعتبار لیگ را از بین می‌برد.

چه باید کرد؟

اهالی والیبال معتقدند برای حفظ ثبات در لیگ برتر والیبال بانوان فدراسیون و مسئولان ورزش باید برنامه‌ای جامع تدوین کنند. این برنامه باید تضمین‌های مالی و مدیریتی برای تیم‌های تازه‌وارد داشته باشد تا حضور آن‌ها کوتاه‌مدت و ناپایدار نباشد و همزمان سقف قراردادها و قوانین عرضه و تقاضا در لیگ رعایت شود تا رقابت سالم باقی بماند.

همچنین حمایت مالی و تبلیغاتی از باشگاه‌های باسابقه باید تقویت شود تا انگیزه سرمایه‌گذاری در ورزش بانوان کم نشود و فرصت پرورش بازیکنان جوان و آماده‌سازی برای تیم ملی تحت تأثیر ورود یا خروج تیم‌های گذرا قرار نگیرد. تنها با این سیاست‌ها و مدیریت درست و اصولی و همچنین اخذ تضمین قانونی از تیم‌های تازه وارد در لیگ برتر، می‌توان از تکرار تجربه تلخ خروج باشگاه‌های باسابقه همچون ذوب آهن جلوگیری کرد و مسیر والیبال بانوان را به صورت حرفه‌ای و پایدار ادامه داد.