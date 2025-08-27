سیستمی شدن مالیات بر ارزش افزوده مودیان را از سردرگمی نجات می دهد

بیت الله عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر شیوه محاسبه نرخ مالیات مالیات بر ارزش افزوده از حالت پسینی و ممیزمحور به حالت پیشینی و سیستمی، این اقدام را از نظر شفافیت و عدالت مالیاتی، گامی مثبت توصیف کرد.
وی در ادامه توضیح داد: در شیوه جدید، از قبل از ورود کالا یا خدمت به بازار، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان مشخص میشود و معلوم است که چه کسی چه محصولاتی را عرضه میکند و نرخ آن نیز چه میزان است؛ این امر هم برای فروشنده روشن و هم برای دولت قابل پیگیری است. به گفته این نماینده مجلس، شناسایی سه میلیون کالا و خدمت در این سامانهها اقدامی ارزشمند بوده که میتواند از ایجاد فرار مالیاتی و همچنین سردرگمی مودیان مالیاتی بخش مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری کند.
وی ادامه داد: در این فرآیند نقش ممیزان مالیاتی کاهش مییابد و با کاهش نقش انسان در فرآیند تعیین مالیات همه چیز دقیق میشود و از همه مهمتر مزیت دیگر سیستمی شدن اخذ مالیات بر ارزش افزوده و صورتحساب الکترونیک، مسئله اعتبارسنجی شرکتها است که موجب میشود متناسب با اعتبار هر شرکت، فاکتور صادر شود و به این ترتیب امکان صدور فاکتورهای جعلی هم کاهش مییابد.
عبداللهی یکی از نقاط قوت این طرح را شفافیت در مسیر گردش مالیات دانست و تأکید کرد که مردم باید بدانند مالیاتی که پرداخت میکنند، به چه مصرفی میرسد و در کجا هزینه میشود. وقتی شفافیت در این بخش نیز ایجاد شود، اعتماد عمومی هم افزایش مییابد. مردم نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده همکاری بیشتری خواهند داشت. مسیر شفافیت در اخذ مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سیستمی شدن اخذ مالیات بر ارزش افزوده نه تنها به مودیان کمک بزرگی خواهد کرد و مشکلات در مسیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را کاهش خواهد داد بلکه این مسیر به نفع دولت نیز است و این اقدام میتواند گام مهمی در کاهش فرار مالیاتی و برقراری عدالت باشد.»
