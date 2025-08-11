جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و نایبرئیس دوم کمیسیون اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تغییر رویکرد در اخذ مالیات بر ارزش افزوده و هوشمند و سیستمی شدن این رویه توضیح داد: در اساس، موضوع کاملاً روشن است. در فرآیند تولید هر کالا، بر هر میزان ارزش افزودهای که ایجاد میشود، مالیات نیز تعلق میگیرد. بنابراین، اگر در مراحل قبلی تولید، تولیدکنندگان یا ارائهدهندگان خدمت مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کرده باشند، آن پرداختها باید ملاک عمل قرار گیرد و مجدداً مالیات مضاعف اخذ نشود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در هر مرحله، مالیات فقط باید بر بخش افزودهشده تعلق گیرد، نه بر کل ارزش کالا که این امر با سیستمی شدن فرآیند اخذ مالیاتها ممکن شده است.
قادری با بیان اینکه این شفافیت در مراحل تولید، هم به تولیدکننده و هم به خریدار کمک میکند، ادامه داد: وقتی مالیات بر ارزش افزوده پیش از ورود کالا به بازار و با نرخگذاری شفاف مشخص شود، تولیدکننده و عرضهکننده میدانند چه میزان مالیات باید پرداخت شود یا به مشتری منتقل شود. این امر، پیشبینیپذیری بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند و در نهایت به بهبود محیط کسبوکار منجر خواهد شد.
نماینده شیراز همچنین به موضوع استفاده از ابزارهای هوشمند در فرآیند اخذ مالیات اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر، سازمان امور مالیاتی سامانههایی را ایجاد کرده که بر اساس آن، فاکتورهای هوشمند صادر میشود و بهصورت سیستمی مالیات بر ارزش افزوده اخذ میگردد. این اقدام، صدور فاکتورهای جعلی را کاهش داده و میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از فرار مالیاتی داشته باشد.
نایبرئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی کمک میکند تا جلوی تخلفات و سوءاستفادههای احتمالی گرفته شود. اما نکته مهم این است که خود سازمان امور مالیاتی نیز باید تلاش کند عملکردش کاملاً شفاف باشد و از هرگونه سوءاستفاده در داخل مجموعه جلوگیری شود.
در پایان، نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه شفافیت و رعایت قانون در اخذ مالیات به نفع کل اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: اجرای صحیح این فرآیند، علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق دولت، اعتماد فعالان اقتصادی را نیز جلب خواهد کرد. وقتی فعالان اقتصادی بدانند که مالیات منصفانه و بدون تکرار اخذ میشود، تمایل بیشتری به همکاری با نظام مالیاتی خواهند داشت.
