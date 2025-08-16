به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا صادقی پور، سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت اعلام کرد: تیم عملیات کلانتری ۱۱۷ جوادیه در راستای مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ در سطح حوزه استحفاظی، دو نفر فروشنده مواد روان گردان آقا و خانم را شناسایی و دستگیری آنها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: با اقدامات فنی پلیسی محدوده مخفیگاه متهمان شناسایی شده و با کسب مجوز از مقامات قضائی به آنجا مراجعه کردند. هر دو متهم دستگیر شدند و از مخفیگاه آنها حدود ۵۰ گرم ماده روان گردان که به صورت بسته بندی که برای فروش آماده شده بود و همین طور مبلغ یک میلیارد ریال کشف شد.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان خاطرنشان کرد: متهمان به جرم خود مبنی بر فروش مواد روان گردان اعتراف و به همراه مواد مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

سرهنگ رضا صادقی پور در ادامه افزود: پلیس در هر شرایطی در مقابله با سوداگران مرگ و جلوگیری از آسیب‌ها از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.