دستگیری زن و مرد قاچاقچی مواد روان‌گردان در جوادیه تهران

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری دو فروشنده مواد روان‌گردان و کشف بیش از ۵۰ گرم ماده مخدر به همراه یک میلیارد ریال وجه نقد در محدوده جوادیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا صادقی پور، سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت اعلام کرد: تیم عملیات کلانتری ۱۱۷ جوادیه در راستای مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ در سطح حوزه استحفاظی، دو نفر فروشنده مواد روان گردان آقا و خانم را شناسایی و دستگیری آنها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: با اقدامات فنی پلیسی محدوده مخفیگاه متهمان شناسایی شده و با کسب مجوز از مقامات قضائی به آنجا مراجعه کردند. هر دو متهم دستگیر شدند و از مخفیگاه آنها حدود ۵۰ گرم ماده روان گردان که به صورت بسته بندی که برای فروش آماده شده بود و همین طور مبلغ یک میلیارد ریال کشف شد.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان خاطرنشان کرد: متهمان به جرم خود مبنی بر فروش مواد روان گردان اعتراف و به همراه مواد مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

سرهنگ رضا صادقی پور در ادامه افزود: پلیس در هر شرایطی در مقابله با سوداگران مرگ و جلوگیری از آسیب‌ها از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

کد خبر 6562110

