کشف یک کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه در شهرستان میانه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن رفیعی بعدازظهر شنبه اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی جهت انتقال مواد مخدر به شهرستان را دارد مراتب بصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

این مقام انتظامی تصریح کرد: مأموران پلیس با استفاده از اقدامات فنی و همه جانبه از جا به جایی و انتقال مواد مخدر توسط یک دستگاه خودرو مطلع شده و با هماهنگی قضائی و در یک عملیات مشترک این خودرو را شناسایی و با شگردهای پلیسی متوقف کردند.

سرهنگ رفیعی به کشف یک کیلوگرم شیشه در بازرسی از این خودرو اشاره کرد و افزود: متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.