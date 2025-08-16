دستگیری کلاهبردار سابقه دار در اصفهان با ۳۲ شاکی

سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آنها در سایت دیوار، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا استان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد متهم با درج آگهی‌های جعلی فروش کالا در سایت دیوار، پس از جلب اعتماد شهروندان، بدون این که کالایی تحویل دهد مبالغی به عنوان پیش پرداخت از آنها دریافت و با این روش توانسته بود از ۳۲ شهروند در اصفهان و چند استان دیگر کلاهبرداری کند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به این که مبلغ کلاهبرداری شده از مالباختگان حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این راستا کارآگاهان پلیس فتا با اقدامات هوشمندانه پلیسی موفق شدند متهم که دارای سوابق متعدد در زمینه جرایم مالی و مواد مخدر بود را شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی درعملیاتی وی را دستگیر کنند.

وی به شهروندان توصیه کرد: در هنگام انجام معاملات و خریدهای اینترنتی پیش از دریافت هرگونه کالا و خدماتی از پرداخت وجه خودداری کرده و در صورت مواجهه با موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت (https://www.fata.gov.ir) یا شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش دهند.