اجرای «خونه به دوش» در مشهد؛ تئاتری درباره فروپاشی روانی یک زن

به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر «خونه به دوش» که اثری روانشناختی و اجتماعی است از سهشنبه ۲۸ مرداد ماه در «تماشاخانه کربن» در مشهد به صحنه میرود. این اثر که از کتاب «تمامنخ» اقتباس شده، با نویسندگی ستاره فرسا نوشته شده و با رویکردی روانشناختی به مسائل اجتماعی میپردازد و داستان زنی به نام «سیلوا» را روایت میکند که زیر فشارهای مختلف در آستانه فروپاشیروانی قرار دارد.
«خونه به دوش» با بهرهگیری از سبکی مینیمال و دیالوگمحور، تلاش میکند تا موضوعاتی چون سرخوردگی، فقدانِ خودکارآمدی، انزوا، گسستگی اجتماعی، ترس و چرخههای روانی مخرب را به تصویر بکشد. طراحی صحنه مینیمال، استفاده خلاقانه از مدیومهای دیجیتال و بهرهگیری از سبک بازیگری روانشناختی، از ویژگیهای برجسته این نمایش ۹۰ دقیقهای است.
این نمایش، روایتی روانشناختی و اجتماعی از زنی است که در مواجهه با گذشته و حال خود، در چرخهای از فروپاشی روانی و بی هویتی گرفتار شده است. استفاده از نمادهایی چون چمدان و پوششهای متفاوت در هر اپیزود، به درک عمیقتر مخاطب از وضعیت شخصیت اصلی کمک میکند و فرصتی برای تأمل در لایههای پنهان روان و ساختارهای اجتماعی فراهم میآورد.این اثر بازتابی از چالشهای روانی و اجتماعی جامعه امروز ما است.
مسعود قربانی و ستاره فرسا بازیگران تئاتر «خونه به دوش» هستند و علی حسنزاده تهیهکنندگی این اثر را به عهده دارد.
علاقهمندان به تئاتر روانشناختی میتوانند در تماشاخانه کربن مشهد، بین آزادگان ۴ و ۶، پلاک ۳۲ به تماشای این نمایش بنشینند.
