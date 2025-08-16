به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب قاآنی، مدیر روابط عمومی «جایی که گوزن‌ها آواز می‌خوانند» اظهار کرد: «جایی که گوزن‌ها آواز می‌خوانند» روایتی شاعرانه و صمیمی از زندگی «یاور خوشنام» یک عاشق پرشور سینما است که در مسیر مواجهه با دنیای پیرامون خود، آرام‌آرام به دریافت‌های تازه‌ای از زندگی می‌رسد.

مدیر روابط عمومی «جایی که گوزن‌ها آواز می‌خوانند» افزود: نادر فلاح به عنوان کارگردان و بازیگر در این اثر، ترکیبی از لحظات خنده، شادی و واگویه‌های تلخ و شیرین را برای مخاطبان خلق می‌کند.

وی تصریح کرد: جایی که گوزن‌ها آواز می‌خوانند، پیش‌تر در تهران با استقبال چشمگیر تماشاگران روبه‌رو شده و حالا با اجرایی محدود به مشهد می‌آید. این اثر از ۴ شهریور، تنها به مدت پنج شب و بدون تمدید، در سالن مایان مشهد واقع در خیابان پاستور ۱۱ روی صحنه خواهد رفت.

قاآنی گفت: از عوامل اجرای این نمایش در مشهد می‌توان به نویسندگی مهدی غلام‌حیدری، کارگردانی نادر فلاح، تهیه‌کنندگی زهرا کاشفی، مجری طرح محمد طهان، مشاور طرح آرمین رحیمی‌نژاد و بازیگری نادر فلاح اشاره کرد. همچنین طراحی موسیقی این اثر توسط امیر کسری باروت‌کوب، طراحی نور توسط محمدرضا رحمتی و طراحی ویدئو مپ توسط حجت حاج‌عبداللهی و علیرضا زرینچه انجام شده است.

مدیر روابط عمومی «جایی که گوزن‌ها آواز می‌خوانند» افزود: مدیریت رسانه را محمدجواد عبدی و روابط عمومی و تولید محتوا را کمپانی هنری مایان و رعنا راحلی بر عهده دارند. گروه صحنه نیز شامل علی نظری، کوروش صباغ، مارال صالحی‌خواه و پرنیا یزد فاضلی است.