«یک مرور سربسته» بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی نقد و بررسی نمایش «یک مرور سربسته» به کارگردانی حسین تازیکی، دانشجوی رشته ادبیات نمایشی مؤسسه فردوس، با حضور جمعی از اساتید برجسته تئاتر در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد.
این نمایش که به کوشش یکی از جوانان خلاق و پرتلاش هنرهای نمایشی روی صحنه رفت، پس از اجرا مورد ارزیابی و گفتگوی کارشناسی قرار گرفت. در این نشست، اساتید و صاحبنظران تئاتر از جمله مجید عسگری، محمد مداح حسینی و محمد جهانپا با بیان دیدگاهها، نقدهای تخصصی و تجربههای خود، فضای بحث را پربار کردند.
علاوه بر بررسی جنبههای فنی و محتوایی اثر، چالشها و ظرفیتهای پیش روی نسل جوان تئاتر استان نیز به بحث گذاشته شد؛ فرصتی که به گفته حاضران، میتواند مسیر ارتقای کیفی آثار نمایشی در خراسان رضوی را هموارتر کند.
این نشست در قالب برنامههای حمایتی حوزه هنری از تولیدات جوانان و تعامل میان پیشکسوتان و هنرجویان رشته نمایش برگزار شد.
