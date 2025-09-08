  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

مرزها و مطبخ‌ها؛ «ریگ چاه» با ۶ سرباز و داستانی غیرمنتظره آغاز شد

مشهد - با آغاز اجرای نمایش «ریگ چاه» در سالن استاد نوری، تماشاگران با روایت متفاوت شش سرباز مرزبانی و ماجراهای مطبخ، شاهد ترکیبی از طنز، تراژدی و قصه‌ای غیرمنتظره شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش کمدی تراژدی «ریگ چاه» به نویسندگی و کارگردانی علی پیمان از ۲۳ شهریور در سالن استاد نوری مشهد، میزبان علاقمندان تئاتر شد.

این اثر با حضور ۶ سرباز مرزبانی و شخصیت‌هایی همچون آشپز مطبخ «ریگ چاه»، به روایت طنز و تراژدی زندگی در مرز می‌پردازد؛ جایی که حتی آشپزان نیز قصه‌ای دارند و به قول نمایش، «این جانوری که می‌بینید از آشپزان مطبخ ریگ چاست…».

مشاوره کارگردانی این اثر بر عهده محسن قصابیان بوده و امیرحسین شفیعی تهیه‌کنندگی آن را بر عهده دارد. نمایش «ریگ چاه» با هنرنمایی لقمان قادری، فرتاش دوراندیش، نوید محسنیان، مهدی صمیمی، جلال محبی، علی پیمان، امید یوزی و محمد طالبی، در حوزه هنری خراسان رضوی اجرا می‌شود.

علاقمندان می‌توانند بلیت این نمایش را از طریق سامانه «گیشات» تهیه کنند.

