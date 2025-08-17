«آلبانیز» رژیم صهیونیستی را به خشم آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، سخنان فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه حقوق بشر در فلسطین اشغالی وابسته به سازمان ملل درباره اینکه نباید حماس را «قاتل» معرفی کرد چرا که بر اساس یک روند دموکراتیک به عنوان قدرت حاکم در غزه انتخاب شده است خشم رژیم صهیونیستی و کشورهای حامی آن را برانگیخت.

آمریکا خواهان برکناری آلبانیز به دلیل حمایت وی از فلسطینی‌ها و بی توجهی به ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر «وقوع جنایت در جریان عملیات طوفان الاقصی»! شده است.

آلبانیز گفته است که حماس تنها یک تشکیلات مسلحانه نیست بلکه یک سازمان سیاسی است که در انتخابات ۲۰۰۵ پیروز شده و نهادهای مدنی تشکیل داده است. با این گروه باید به عنوان یک ساختار سیاسی رفتار شود.

محافل رسانه‌ای رژیم صهیونیستی نیز آلبانیز را سخنگوی حماس خوانده و خواهان برکناری وی شده‌اند.