۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۲۱

نیروگاه تولید برق جنوب صنعا هدف قرار گرفت

نیروگاه تولید برق جنوب صنعا هدف قرار گرفت

منابع یمنی اعلام کردند که انفجارهای صورت گرفته در صنعا ناشی از حمله به نیروگاه تولید برق جنوب این منطقه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یک منبع در نهاد دفاع شهری یمن اعلام کرد که نیروگاه تولید برق حزیز واقع در سنحان در جنوب صنعا هدف قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: نیروهای آتش نشانی برای مهار کردن آتش ناشی از این حمله تلاش می‌کنند.

مدیرکل شرکت تولید برق این منطقه نیز تصریح کرد که در حال بررسی خسارات ناشی از حمله مذکور با همکاری نهاد دفاع شهری است.

ساعتی قبل رسانه‌های عربی از شنیده شدن صدای ۲ انفجار در صنعا خبر دادند.

حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن این انفجارها را ناشی از حمله رژیم صهیونیستی دانست و افزود: دشمن جنایتکار و شکست خورده، تنها مراکز خدمات رسانی را هدف قرار می‌دهد.

