خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: شهید سید حسن نصرالله دبیرکل فقید حزب الله لبنان در ششمین سالگرد پیروزی بزرگ مقاومت لبنان در جنگ ۳۳ روزه، علت اساسی طرح موضوع خلع سلاح حزب الله از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی را شکست کامل ایده‌های نظامی آن‌ها برای ریشه کنی حزب الله دانست.

موشه یعالون، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی گفته بود: «برای من روشن است که حزب الله یک پدیده ریشه‌دار است و با عملیات نظامی ریشه‌کن نخواهد شد؛ و همچنین برای من روشن است راه حل نظامی قطعی در برابر سیستم موشکی حزب الله وجود ندارد. دریافتم که راهی برای ریشه‌کن کردن حزب الله از قلب‌های شیعه در لبنان وجود ندارد؛ دریافتم راهی برای از بین بردن تهدید موشک‌های کاتیوشا وجود ندارد. به همین خاطر پیشنهاد یک تلاش سیاسی-نظامی را برای مهار حزب الله و محدود کردن حوزه فعالیت‌هایش دادم.»

در همین راستا سناتور علامه ناصر عباس جعفری رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان به خبرنگار مهر گفت: حزب الله لبنان از حکمت برخوردار بوده و باتدبیر است. حزب الله با فشارهای نظامی و سیاسی تضعیف نخواهد شد، سر خم نخواهد کرد و از موانع عبور خواهد کرد. مقاومت از دل مردم لبنان و امت اسلامی و آزاده خواهان جهان بیرون آوردنی نیست. وقتی سید عباس موسوی شهید شد، لبنانی‌ها شعار می‌دادند: «ما هیچ وقت سر خم نخواهیم کرد.»

وی با اشاره به گردهمایی اربعین یک رویداد مذهبی بزرگ است، اضافه کرد: عشق امام حسین (علیه السلام) مردم را از ملت‌ها و مذاهب متعدد در اربعین در کنار یکدیگر جمع می‌کند و امت بزرگی شکل می‌گیرد؛ امتی که صاحب بصیرت، آگاهی و دشمن شناسی است و دل در گرو مقاومت دارد. جبهه مقاومت اسوه خود را امام حسین (ع) می‌داند.

به گفته رئیس حزب مجلس وحدت پاکستان، اربعین به عدالت خواهان و آزاده خواهان جهان تعلق دارد. مردم بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که کفر و نفاق علیه ایران حمله کرد به مقاومت و مقام معظم رهبری عشق می‌ورزند. تمام افراد آگاه، مسلمان و آزاده جهان نگاهشان به جمهوری اسلامی ایران است. آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (مدظله العالی) رهبری هستند که در زمان غیبت امام زمان (عج) می‌توانند جامعه را راهبری کنند.

سناتور علامه ناصر در پایان تاکید کرد: رژیم صهیونیستی به تنهایی قادر به جنگیدن با جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان نیست. تل آویو از جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان و سایر گروه‌های مقاومت شکست خورده و باز شکست خواهد خورد.