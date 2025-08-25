روابط ایران و پاکستان تاریخی است؛ اسرائیل در ورطه زوال قرار دارد

خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: جمهوری اسلامی ایران و پاکستان روابط مستحکمی دارند. هنگامی که تجاوز صهیونیستی آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران رخ داد، پاکستان اولین حامی و پشتیبان ایران در سطوح مختلف بود، تا جایی که جام کمال خان وزیر بازرگانی پاکستان میگوید: ایران تاج امت اسلامی است و پیروزی آن در برابر رژیم اسرائیل مایه افتخار همه مسلمانان است.
در همین رابطه ورده سعد خبرنگار خبرگزاری مهر مصاحبهای را با سید عابد نقوی، بنیانگذار و دبیرکل اتحادیه اسلامی پاکستان انجام داده است که متن آن به شرح زیر است:
سفر تاریخی رئیس جمهور ایران به اسلامآباد توجه محافل منطقهای و بینالمللی را به خود جلب کرد. در حالی که واشنگتن در تلاش است تا ایران را محاصره کرده و نفوذ آن را در سواحل مدیترانه تضعیف کند، پاکستان آغوش خود را برای استقبال از رئیس جمهور پزشکیان باز میکند. اهمیت این سفر و به ویژه در این زمان چیست؟
این یک سفر تاریخی است. پیش از این، امام سید علی خامنهای، زمانی که رئیسجمهور ایران بودند، به پاکستان سفر کردند. پیش از آن هیچ رئیسجمهوری از ایران در این سطح به پاکستان نرفته بود. این سفر بازتاب جهانی یافت، زیرا در حالی که ایران درگیر جنگ بود، رئیسجمهور کشور با استقبال گستردهای در پاکستان مواجه شد.
حتی مردم پاکستان در استقبال گرم از این شخصیت مهم مشارکت داشتند. به یاد دارم که در آن زمان مردم سعی کردند خودرویی را که امام خامنهای را حمل میکرد، بلند کنند. اکنون نیز سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، مهم است و در زمان خاصی انجام شده است. پاکستان به ویژه ایران، باید به همسایگان خود از نظر اخلاقی، اسلامی، انسانی و سیاسی احترام بگذارند. قبل از همه اینها، پاکستان در طول تاریخ مدیون ایران بوده است. هر بار که جنگی علیه پاکستان رخ میداد، ایران برای محافظت و دفاع از پاکستان وارد عمل میشد. حتی قبل از انقلاب اسلامی در ایران نیز این رابطه همیشه ویژه بوده است و همبستگی بین مردم ایران و پاکستان در برابر هر تجاوزی، وجود داشته است. مردم پاکستان این موضوع را فراموش نمیکنند.
رئیس جمهور پاکستان بر اهداف مشترکی که کشورش را با ایران متحد میکند، تأکید کرد و بر رد تجاوز به جمهوری اسلامی پافشاری نمود. همچنین شهباز شریف حمایت خود را از برنامه هستهای صلحآمیز ایران اعلام کرد. این مواضع چه پیامهایی در سطح بینالمللی و اسلامی ارسال میکنند؟ پیشزمینههای این موضع در ارزیابی پاکستان چیست؟
رئیس جمهور پاکستان تأکید کرد که بین ما و جمهوری اسلامی اهداف مشترکی وجود دارد که ما را متحد میکند و مهمترین هدف، آرمان فلسطین اشغالی و مردم مظلوم در نوار غزه است. پرچم مظلومیت مردم فلسطین را جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم و پاکستان در کنار آن در دست دارد. ما هرگز این مسئله را رها و فراموش نکردهایم، این مهمترین هدف مشترک بین ما و ایران است. جمهوری اسلامی نیز حتی در طول تجاوز ۱۲ روزه صهیونیستی-آمریکایی علیه ایران این موضع را رها نکرد. بین ما و ایران یک استراتژی سیاسی، امنیتی و نظامی مهم مشترک وجود دارد. ما باید پشتیبان یکدیگر باشیم و یک هدف واحد داشته باشیم و همیشه در یک سنگر باشیم.
روابط پاکستان و ایران در گذشته در سطوح امنیتی و سیاسی مثبت بوده است. آیا فکر میکنید مذاکراتی که رئیسجمهور ایران با همتای پاکستانی خود داشته، میتواند به توسعه همکاریهای اقتصادی و نظامی منجر شود؟ آمادگی پاکستان برای گامهای واقعی در این راستا چقدر است؟
پاکستان دیدگاه دقیقی نسبت به منطقه و خاورمیانه دارد و روابط منطقهای و بینالمللی ویژهای با دیگر کشورها نظیر ایران دارد. بنابراین، هر چقدر هم که فشارها زیاد باشد، پاکستان نمیتواند روابط خود را با جمهوری اسلامی یا با دیگر کشورها در خاورمیانه قطع کند، زیرا در روابط در راستای منافع منطقهای پاکستان قرار دارد.
هنگامی که رئیس ستاد ارتش پاکستان به دیدار ترامپ رفت، ترامپ از او پرسید: چرا در کنار جمهوری اسلامی ایستادید؟ او پاسخ داد: ما کشوری دموکراتیک بوده که به مردم متکی هستیم، و تمام مردم خواستار حضور در کنار ایران در تمام جنبههای جنگ تحمیلی علیه آن بودند. در مجلس نمایندگان رأیگیری شد و نتیجه صد در صد به نفع حضور در کنار ایران علیه اسرائیل بود. دولت و مردم نیز موضع مشابهی دارند. زیرا آنها ایران را کشوری برادر و عزیز میدانند. ما تاریخی طولانی با ایران داریم.
آیا میتوان گفت که سفر رئیسجمهور ایران یک نقطه عطف در سیاست خارجی برای تقویت حضور منطقهای به ویژه بعد از تحولات اخیر در منطقه است؟ آیا تغییر یا دگرگونی در علایق و روابط خارجی ایران مشاهده میکنید؟
شکی نیست که سفر رئیسجمهور ایران یک حق طبیعی است که باید بین او و رهبران پاکستان برای توسعه روابطشان انجام شود، زیرا دو کشور همسایه هستند و باید به دنبال توسعه روابط منطقهای و بینالمللی خود باشند. آنها حق دارند تا جایی که میتوانند روابط خود را گسترش دهند و روابط بینالمللی و منطقهای با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اسلامی، همسایه و عربی برقرار کنند.
اکثر کشورهای عربی از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز مدیون ایران هستند. حتی ایران چندین بار برخی از کشورهای خلیج فارس را از سقوط نجات داده است؛ البته برخی از آنها قدردان این حق هستند و آن را انکار نمیکنند و تا جایی که میتوانند به صورت آشکار و پنهان از جمهوری اسلامی دفاع میکنند؛ اما برخی از آنها متأسفانه این حق را فراموش کردهاند.
ایران از چندین دهه پیش به صراحت استراتژی وحدت اسلامی و تعمیق روابط بین کشورهای اسلامی را به عنوان جایگزینی برای وابستگی به غرب، به ویژه آمریکا که سیاستهای برخی کشورهای عربی و اسلامی را ترسیم میکند، اتخاذ کرده است. آیا استراتژی ایران در این زمینه در سایه فشارهای کنونی و سیاستهای آمریکا میتواند موفق باشد؟
سیاست جمهوری اسلامی که توسط امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر بینظیر و الهامبخش بزرگ ایران، ترسیم و بنا شد، بر پایه وحدت اسلامی استوار است. امام خمینی از سیاست شیطانی آمریکا و مزدورانش آگاه بود و به همین علت، بیشتر توجه ایشان به مسئله وحدت اسلامی معطوف بود. امروز باید این سیاست را دنبال کنیم و توجه بیشتری به آن داشته باشیم تا بتوانیم با آمریکا مقابله کرده و دست آن را از جهان اسلام قطع کنیم. این یک الگوی بزرگ، محکم و موفق است که توسط رهبران مسلمان دنبال میشود.
جمهوری اسلامی ایران، یک کشور قوی با تجربه تاریخی است، لذا آمریکا باید عاقل باشد و از سیاستهای ضد ایرانی دست بردارد. جمهوری اسلامی ایران، بزرگ، ثابت و ماندگار است؛ پس خطاب به ترامپ میگویم: «ای ترامپ این نکته را بفهم و اگر نمیفهمی، از پیشینیان خود بیاموز که نمیتوانی این منطقه را تجزیه کنی. کسانی که به آنها خدمت میکنی، زمانشان به پایان رسیده است؛ اسرائیل چند صباحی دیگر از بین میرود و آنگاه چه کسی تو را یاری میکند؟ تو فردا در یک پرتگاه بیبازگشت، بیدفاع خواهی بود و من مطمئن هستم و میبینم که جز چند روز معدود تا نابودی اسرائیل باقی نمانده است، و انشاءالله این رژیم نابود خواهد شد».
بنابراین، آمریکا و مزدوران آن باید عاقل باشند و سیاستهای خود را در قبال رژیم غاصب و ستمگر اسرائیل که ظلم و تجاوز را بدون رحم و رعایت اصول انسانی انجام میدهد، تغییر دهند. ببینید امروز در غزه چه اتفاقی میافتد؛ گناه این کودکان و زنان بیدفاع که ذبح میشوند چیست؟ من از همه کشورهای عربی و اسلامی میخواهم که به این مظلومان رحم کنند و نسبت به آنها از خدا بترسند. آنها فردا در برابر خدا چه پاسخی خواهند داد؟ از مصر و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور آن میخواهم که به مردم مظلوم غزه رحم کنند. مردم غزه برادران و همسایگان شما عربها هستند، آنها را رها نکنید تا فردا از سوی خدا رها نشوید؛ چرا که انتقام خدا شدید خواهد بود.
نظر شما