به گزارش خبرگزاری مهر اکبر حیدری در برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد اظهار کرد: متأسفانه در کشور میان برخی مفاهیم خلط مبحث وجود دارد و حتی بعضی مسئولان، موضوع «معاملاتی شدن سهام عدالت» را با «آزادسازی سهام عدالت» یکسان میدانند.
وی تأکید کرد: آزادسازی سهام عدالت بر اساس ابلاغیه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ مقام معظم رهبری انجام شده و در همان مقطع، مردم فرصت داشتند در بازهای ۵۱ روزه روش سهامداری مستقیم یا غیرمستقیم را انتخاب کنند.
آزادسازی سهام عدالت و تفاوت آن با معاملات
حیدری با بیان اینکه آزادسازی به معنای خروج سهام از ید دولت بوده است، افزود: آنچه اکنون موضوع بحث فنی و تخصصی محسوب میشود، نحوه معاملاتی شدن سهام عدالت در هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم است.
به گفته وی، به دلیل ملاحظات موجود، فرآیند معاملات این سهام متوقف شده اما این موضوع از سوی سازمان بورس و شورایعالی بورس به صورت جدی در حال پیگیری است.
حمایت از سهامداران و رفع آسیبها
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت تصریح کرد: در روش مستقیم، ملاحظات و ترتیبات جدیدی در حال بررسی است تا سهامدارانی که آموزش کافی ندیدهاند و اطلاع تخصصی ندارند، از آسیبهای احتمالی در فرآیند معاملات مصون بمانند.
وی یادآور شد: در روش غیرمستقیم، شرکتهای سرمایهگذاری استانی به نمایندگی از سهامداران فعالیت میکنند و تحت نظارت سازمان بورس، مجامع آنها بهروزرسانی میشود. همچنین کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی در مجامع و کرسیهای مدیریتی شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت حضور فعال دارد.
