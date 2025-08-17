  1. اقتصاد
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۴۵

پیگیری‌های بورس برای رفع موانع معاملاتی شدن سهام عدالت

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت از پیگیری توقف معاملاتی شدن این سهام توسط سازمان بورس و شورای‌عالی بورس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر اکبر حیدری در برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد اظهار کرد: متأسفانه در کشور میان برخی مفاهیم خلط مبحث وجود دارد و حتی بعضی مسئولان، موضوع «معاملاتی شدن سهام عدالت» را با «آزادسازی سهام عدالت» یکسان می‌دانند.

وی تأکید کرد: آزادسازی سهام عدالت بر اساس ابلاغیه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ مقام معظم رهبری انجام شده و در همان مقطع، مردم فرصت داشتند در بازه‌ای ۵۱ روزه روش سهامداری مستقیم یا غیرمستقیم را انتخاب کنند.

آزادسازی سهام عدالت و تفاوت آن با معاملات

حیدری با بیان اینکه آزادسازی به معنای خروج سهام از ید دولت بوده است، افزود: آنچه اکنون موضوع بحث فنی و تخصصی محسوب می‌شود، نحوه معاملاتی شدن سهام عدالت در هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم است.

به گفته وی، به دلیل ملاحظات موجود، فرآیند معاملات این سهام متوقف شده اما این موضوع از سوی سازمان بورس و شورای‌عالی بورس به صورت جدی در حال پیگیری است.

حمایت از سهامداران و رفع آسیب‌ها

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت تصریح کرد: در روش مستقیم، ملاحظات و ترتیبات جدیدی در حال بررسی است تا سهامدارانی که آموزش کافی ندیده‌اند و اطلاع تخصصی ندارند، از آسیب‌های احتمالی در فرآیند معاملات مصون بمانند.

وی یادآور شد: در روش غیرمستقیم، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به نمایندگی از سهامداران فعالیت می‌کنند و تحت نظارت سازمان بورس، مجامع آن‌ها به‌روزرسانی می‌شود. همچنین کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در مجامع و کرسی‌های مدیریتی شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت حضور فعال دارد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

