بررسی از سرگیری معاملات سهام عدالت در شورای عالی بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر حیدری، در برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد با اشاره به ابلاغیه سال ۱۳۹۹ مقام معظم رهبری در خصوص آزادسازی سهام عدالت گفت: حدود ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کردند و سهامدار ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی شدند؛ در حالی که امور ۳۰ میلیون نفر دیگر از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و کانون سهام عدالت پیگیری می‌شود.

حیدری افزود: اینکه پس از پنج سال برخی مدعی‌اند آزادسازی سهام عدالت عملی نشده، درست نیست؛ چرا که همه ارکان حاکمیت این روند را پذیرفته و بر اساس آن عمل کرده‌اند.

سخنگوی سهام عدالت تأکید کرد: موضوع امروز سهام عدالت مربوط به نحوه معاملاتی شدن سهام است و ارتباطی به اصل آزادسازی ندارد. طبق مصوبات سال ۱۳۹۹، مقرر بود امکان معامله برای هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم فراهم شود، اما این روند با موانعی همراه شد.

بررسی از سرگیری معاملات در شورای عالی بورس

به گفته حیدری، اکنون موضوع از سرگیری معاملات سهام عدالت در شورای عالی بورس در حال بررسی است؛ با این حال هنوز طرح‌های رسمی به کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به عنوان نماینده قانونی سهامداران روش غیرمستقیم ارائه نشده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اصلاح آیین‌نامه، در روش غیرمستقیم مقرر شده است مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برگزار شود و مشوق‌هایی برای سهامدارانی که تمایل دارند سهام خود را در قالب دارایی استانی حفظ کنند، در نظر گرفته خواهد شد.

حیدری با اشاره به وضعیت حدود پنج میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت که یا فوت کرده‌اند و یا شماره حساب معرفی نکرده‌اند، گفت: منابع و سود این گروه تاکنون در تهران متمرکز بوده و قرار است به استان‌ها منتقل و توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مدیریت شود تا در مسیر ارتقای سرمایه‌گذاری در استان‌ها به کار گرفته شود.