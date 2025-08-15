به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حاجی‌وند، دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور سهام عدالت، گفت: طرح توزیع سهام عدالت از سال ۱۳۸۵ در حال اجراست؛ این طرح ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود. قرار بود در طول ۱۰ سال، به جای پرداخت سود سالانه مجامع به مردم، این سود بابت اقساط به دولت واریز شود.

او افزود: پس از آن، دو اتفاق می‌بایست رخ می‌داد؛ اول این‌که آزادسازی این سهام انجام شود و مردم بتوانند سهام خود را بفروشند یا مالکیت و مدیریت سهام خود را بر عهده بگیرند و دوم اینکه سود نقدی سهام، سالانه پس از پایان ۱۰ سال به حساب مردم واریز شود.

حاجی‌وند ادامه داد: پس از پایان این مدت قانونی، از سال ۱۳۹۵ به بعد، مردم می‌توانند سود سهام عدالت خود را از طریق شماره شبای بانکی که در سامانه سجام وارد کرده‌اند، دریافت کنند که این اتفاق نیز در حال انجام است. هم‌چنین در پی ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹، مدت کوتاهی خرید و فروش سهام عدالت انجام می‌شد، که به‌دلایل مختلف از جمله شرایط نامساعد بازار سرمایه در آن مقطع زمانی و نیز برای صیانت از سرمایه و حقوق سهامداران عدالت، با نظر شورای عالی بورس معامله این سهام متوقف شد.

دستیار رئیس سازمان بورس در سهام عدالت، با بیان این‌که یکی از پیش‌شرط‌های اصلی آزادسازی سهام عدالت، برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت است، تاکید کرد: مطابق مصوبه آبان ۱۴۰۲ شورای عالی بورس، قرار است این مجامع برگزار شود. تا کنون تقریباً نیمی از این شرکت‌ها مجامع خود را برگزار و به‌روز کرده‌اند. یکی از پیش‌شرط‌های اصلی بازگشایی نمادهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و به تبع آن خرید و فروش مجدد سهام عدالت، برگزاری مجامع و مناسب بودن شرایط بازار سرمایه است و پس از آن با اجازه شورای عالی بورس، خرید و فروش دوباره سهام عدالت چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم انجام خواهد شد.

حاجی‌وند ادامه داد: به همه فعالان بازار سرمایه اعلام می‌کنیم سازمان بورس فعلاً در کوتاه مدت برای از سرگیری خرید و فروش سهام عدالت برنامه‌ای ندارد. زیرا می‌بایست ابتدا مجامع شرکت‌ها به‌صورت کامل برگزار شود و در عین حال شرایط کلی بازار سرمایه نیز باید مناسب باشد. در آینده هر زمان شرایط بازار سهام اجازه دهد، این آزادسازی انجام خواهد شد.

دستیار رئیس سازمان بورس در سهام عدالت تاکید کرد: جلسات کارشناسی مفصلی از سال گذشته در مورد مدل‌های بازگشایی و معامله مجدد سهام عدالت تشکیل شده و در حال تشکیل است که پس از نهایی شدن، طرح پیشنهادی به شورای عالی بورس برای تصمیم‌گیری و تصویب ارائه خواهد شد؛ و در این مدل‌ها تلاش شده هم حق و حقوق سهامداران اولیه و ثانویه سهام عدالت لحاظ شود، و از همه مهم‌تر از سرگیری خرید و فروش سهام عدالت تأثیر منفی بر کلیت بازار سرمایه نداشته باشد.

او با اشاره به این‌که آزادسازی سهام عدالت یک بار در سال ۱۳۹۹ انجام شده، گفت: طرح موضوع آزادسازی مجدد سهام عدالت در آینده نزدیک، هم تکذیب می‌شود و هم منتفی است، چون آزادسازی در سال ۹۹ یک‌بار انجام شده است و دیگر موضوعیت ندارد. در نتیجه، تنها موضوع موجود، خرید و فروش یا ازسرگیری دوباره معاملات سهام عدالت است که در کوتاه مدت و با توجه به شرایط فعلی بازار سهام موضوعیتی ندارد.