به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر محمدصادق خیاطیان با اشاره به اقدامات صندوق از زمان آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه کشورمان گفت: صندوق در راستای رسالت اصلی خود که حمایت از شرکتهای دانشبنیان است، از روزهای نخست آغاز جنگ تحمیلی اخیر، تلاش کرد هیچ وقفهای در ارائه خدمات به دانشبنیانها ایجاد نشود و ارتباط میان مسئولان و کارشناسان صندوق با شرکتهای دانشبنیان، از طریق کانالهای ارتباطی مختلف به شکل منظم برقرار بود.
وی تأکید کرد: همچنین در راستای کاهش دغدغه شرکتهای دانشبنیان در پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از صندوق نوآوری و شکوفایی، بازپرداخت اقساط تسهیلات تا یک ماه پس از حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان به تعویق افتاد. در گام بعدی، با اعلام توقف جنگ و بازگشت شرایط به حالت عادی، کارگروه ویژهای در صندوق نوآوری و شکوفایی برای بررسی و شناسایی آسیبهای واردهشده به شرکتهای دانشبنیان تشکیل شد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: دامنه خسارت و آسیبهای وارده به شرکتهای دانشبنیان به چند دسته اصلی تقسیمبندی شدند که شامل: آسیبدیدگی شرکتها از لحاظ زیرساختی یا محل استقرار، از بین رفتن مواد اولیه و محصولات آماده و نیمهآماده، افت شدید فروش و کاهش محسوس درآمد بهخصوص در شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به علت شرایط خاص کشور است.
خیاطیان خاطرنشان کرد: با آسیبشناسیهای صورتگرفته، تلاش شد برنامه حمایتی جامع و چندبُعدی با هدف کمک به جبران خسارتهای وارده، حفظ اشتغال و پیشگیری از تعدیل نیرو و حمایت از استمرار تولید در این شرکتهای دانشبنیان طراحی و تدوین شود.
وی تأکید کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی در تعامل مشترک با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و همکاری شبکه بانکی، بسته حمایتی ۵ هزار میلیارد تومانی را با هدف حمایت از شرکتهای دانشبنیان آسیبدیده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر تدوین کرده است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: از مجموع ۶۸۹ درخواست واصلشده از شرکتهای دانشبنیان، تعداد ۲۵۰ درخواست واجد شرایط آسیبدیدگی شناخته شده و جمعاً مبلغ ۲.۵ همت برای این شرکتها مصوب شده که بخشی از این رقم پرداخت شده و مابقی نیز در جریان پرداخت است.
نظر شما