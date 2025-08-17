به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی با اشاره به انتشار کارنامه علمی نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، گفت: آن دسته از متقاضیانی که گروه آزمایشی اصلی شامل علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آنان در دو یا چند نوبت متفاوت بوده، باید گروه آزمایشی اصلی که تمایل دارند از آن گروه، انتخاب رشته کنند را حداکثر تا امروز ۲۶ مرداد در حساب کاربری خود مشخص کنند و در صورت عدم تعیین گروه آزمایشی توسط متقاضی، گروه آزمایشی اصلی آخرین نوبت متقاضی که در جلسه آزمون حاضر بوده است ملاک عمل قرار می‌گیرد و یک متقاضی امکان انتخاب رشته از دو گروه آزمایشی اصلی را ندارد.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: چنانچه سهمیه ثبت‌نامی متقاضی در نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، سهمیه ایثارگران ۵ درصد یا ۲۵ درصد بوده ولی در کارنامۀ اعلام نتیجه مناطق درج شده، لازم است برای بررسی وضعیت سهمیه خود حداکثر تا تاریخ ۳۰ مرداد به ارگان مربوط مراجعه و پیگیری کند. افراد واجد شرایط از طریق ارگان مربوط، به این سازمان اعلام خواهند شد.

وی در مورد تسهیلات پیش‌بینی شده برای انتخاب رشته متقاضیان گفت: سازمان سنجش با شعار مشاوره‌ای مطمئن، مستند و با کمترین هزینه و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده اغواگرایانه افراد مدعی انتخاب رشته تضمینی، بسته انتخاب رشته جامع شامل سامانه انتخاب رشته مجازی، ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته، موشن گرافی و برنامه‌های ضبط شده توسط کارشناسان سازمان، در کنار انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته را طراحی و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پایان در مورد دستکاری و جعل کارنامه و نتایج آزمون هشدار داد و خاطرنشان کرد: هرگونه دستکاری در کارنامه اولیه منتشر شده در سامانه جامع آزمون سراسری جرم و استفاده از سند مجعول تلقی می‌شود و مستوجب مجازات و پیگیری قانونی است. طراحی کارنامه جعلی و دستکاری رتبه جرم است و افرادی که این کار را انجام دهند متخلف محسوب می‌شوند و حتماً با آنها برخورد می‌شود.

وی افزود: برخی از افراد کلاهبردار با دریافت وجه کارنامه‌های جعلی طراحی می‌کنند در حالی که چنین کارنامه‌ای با چنین درصدی و نمره‌ای وجود خارجی ندارد لذا هشیاری متقاضیان و خانواده‌های آنان این شیوه کلاهبرداری را خنثی خواهد کرد.

محمدی خاطرنشان کرد: در هفته جاری نتایج نهایی متقاضیان پذیرش در دوره‌های دانشجو – معلم منتشر می‌شود و پذیرفته شدگان در صورت علاقه مندی به انتخاب رشته در آزمون سراسری و صدور کارنامه ملاک انتخاب رشته برای آنان ۲ روز مهلت دارند که درخواست انصراف خود را از تحصیل در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت شهید رجایی در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور ثبت کنند.