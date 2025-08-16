به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه نتایج اولیه آزمون سراسری سال ١۴٠۴ (نوبت اول و دوم) از روز گذشته ۲۴ مردادماه ۱۴۰۴ بر روی سامانه سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org در دسترس داوطلبان قرار گرفته است.

در این کارنامه نمرات خام و نمره‌کل آزمون اختصاصیِ (کنکور) شرکت‌کنندگان نوبت اول و دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ قابل مشاهده است.

هم‌زمان با اعلام کارنامه علمی آزمون سراسری نوبت دوم (تیرماه) ۱۴۰۴، آن دسته از متقاضیانی که گروه آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) آنان در دو یا چند نوبت متفاوت بوده، باید گروه آزمایشی اصلی که تمایل دارند از آن گروه، انتخاب رشته کنند را حداکثر تا فردا ۲۶ مردادماه ۱۴۰۴ در حساب کاربری خود مشخص کنند.

در صورت عدم تعیین گروه آزمایشی توسط متقاضی، گروه آزمایشی اصلیِ آخرین نوبت متقاضی که در جلسه آزمون حاضر بوده است ملاک عمل قرار می‌گیرد.

داوطلبان باید توجه داشته باشند یک متقاضی امکان انتخاب رشته از دو گروه آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) را ندارد.

اطلاع‌رسانی لازم درخصوص زمان اعلام کارنامه ملاک عمل، همچنین نحوه انتخاب رشته از طریق درگاه اطلاع‌رسانیِ سازمان سنجش آموزش کشور به عمل خواهد آمد.

به گزارش مهر، نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در روزهای ۲۶ و ۲۷ تیرماه در ۴۱۱ شهر و ۵۶۲ حوزه امتحانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با حضور ۸۲۲ هزار و ۹۵۳ داوطلب برگزار شد.

براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور نتایج اولیه نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در قالب نمره خام در نیمه دوم مردادماه اعلام شد و کارنامه ملاک انتخاب رشته اوایل شهریورماه و انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۴ در دهه اول شهریور اجرا می‌شود.