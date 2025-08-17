  1. جامعه
  2. شهری
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

اعزام قطارهای تندرو در خط ۵ مترو تهران تا اطلاع ثانوی متوقف است

اعزام قطارهای تندرو در خط ۵ مترو تهران تا اطلاع ثانوی متوقف است

شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: حرکت قطارهای خط ۵ طبق برنامه عادی انجام گرفته و اعزام قطارهای تندرو تا اطلاع ثانوی متوقف است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: به علت نقص فنی در شبکه بالاسری محدوده شمال‌غربی ایستگاه ورزشگاه آزادی، حرکت قطارها در خط پنج متروی تهران از ابتدای صبح امروز با اختلال مواجه شد.

در ساعات صبح، به منظور جلوگیری از ایجاد تأخیر بیشتر، اعزام قطارهای تندرو متوقف شد؛ با این حال، خدمات‌رسانی قطارهای عادی طبق برنامه در حال انجام است. با توجه به پایان برنامه صبحگاهی قطارهای تندرو در ساعت ۹، در حال حاضر حرکت قطارها بر اساس برنامه عادی ادامه دارد.

تیم‌های فنی و عملیاتی شرکت از لحظه وقوع مشکل در محل حاضر بوده و اقدامات لازم برای رفع کامل نقص فنی در حال اجراست.

تمامی نیروهای فنی در تلاش هستند تا پیش از آغاز سرویس عصرگاهی قطارهای تندرو، این اختلال برطرف شده و اعزام‌ها مطابق برنامه از سر گرفته شود.

کد خبر 6562524

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها