پوریا علیمردانی، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات این سازمان برای مدیریت ترافیک در مهرماه گفت: مهم‌ترین تأثیری که در کنترل ترافیک شاهد بودیم، مربوط به بحث شناورسازی ساعات کار و تغییرات در ساعات کاری است. امسال نیز طبق مصوبه دولت، شناورسازی ساعات کاری ادارات در محدوده تهران از ساعت ۷ صبح تا ۹ صبح را داریم و امیدوار هستیم این اقدام مؤثر باشد.

وی افزود: از دیگر اقدامات مؤثر، تشویق به راه‌اندازی سریع‌تر سرویس مدارس است تا از تردد والدین همراه فرزندان جلوگیری شود. همچنین تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی در بخش تاکسی، اتوبوس و مترو را در دستور کار داریم. به‌ویژه کاهش فاصله حرکت قطارهای مترو در ساعات ابتدایی صبح مهرماه اجرایی خواهد شد. این اقدامات به موازات هم کمک می‌کند تا افزایش حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی تردد به دلیل آغاز فعالیت مراکز آموزشی، که معمولاً موجب افزایش حداقل ۲۰ درصدی حجم ترافیک می‌شود، مدیریت شود.

علیمردانی ادامه داد: سایر اقدامات شامل همکاری اینترنتی برای افزایش سرویس‌ها، تشویق مردم به استفاده از دوچرخه و پیاده‌روی، و توسعه میکروبیلیتی یا پیمایش‌های کوتاه است. مجموعه این برنامه‌ها با هدف عبور راحت‌تر از اوج ترافیک مهرماه اجرا می‌شود.

ثبت‌نام سرویس مدارس توسط تاکسیرانی در حال انجام است

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، اعلام کرد که ثبت‌نام سرویس مدارس توسط تاکسیرانی در حال انجام بوده و این فرآیند با همکاری آموزش و پرورش پیش می‌رود.

وی با تأکید بر اهمیت سرعت عمل در این روند گفت: مهم این است که با آغاز سال تحصیلی، سرویس مدارس نیز همزمان فراهم باشد.

علیمردانی با اشاره به نظارت بر عملکرد سرویس‌های مدارس اظهار داشت: تخلفات این حوزه تحت نظر قرار دارد و بررسی می‌شود که به چه صورت انجام می‌شود.

وی یادآور شد که موضوع سرویس مدارس همواره مورد بحث بوده و افزود: در ستاد مهر نیز پیگیر هستیم تا تخلفات کاهش پیدا کند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خاطرنشان کرد: با همکاری آموزش و پرورش با متخلفان برخورد می‌شود و امیدواریم امسال ساماندهی سرویس مدارس به نتایج مطلوبی برسد.