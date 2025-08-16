  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۱۸

«بناهای ماندگار» به ایستگاه‌های مترو رسید

نمایشگاه نقاشی از معماری ایران با عنوان «بناهای ماندگار» در ایستگاه‌های متروی تهران به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه نقاشی از معماری ایران با عنوان «بناهای ماندگار» شامل مجموعه آثار رشید کیوانی از ۲۲ مرداد در ۴ ایستگاه متروی تهران به نمایش در آمده است.

این نمایشگاه شامل آثاری با تکنیک‌های آبرنگ و روان‌نویس از بناهای معروف و تاریخی ایران است که هدف از این مجموعه معرفی اماکن و بناهای تاریخی و گردشگری ایران برای علاقه‌مندان به هنر، تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانی است.

محل برگزاری نمایشگاه در ۴ ایستگاه متروی تهران شامل ایستگاه برج میلاد تهران، ایستگاه علامه جعفری، ایستگاه شهید ستاری و ایستگاه کیان شهر است و همچنین ساعت بازدید از این نمایشگاه همزمان با ساعات کاری مترو است.

نمایشگاه «بناهای ماندگار» توسط معاونت فرهنگی متروی تهران در ایستگاه های متروی تهران برگزار شده و قرار است به صورت دوره‌ای در ایستگاه‌های دیگر مترو نیز، جهت بازدید عموم مردم به نمایش گذاشته شود.

آزاده فضلی

