به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه نقاشی از معماری ایران با عنوان «بناهای ماندگار» شامل مجموعه آثار رشید کیوانی از ۲۲ مرداد در ۴ ایستگاه متروی تهران به نمایش در آمده است.
این نمایشگاه شامل آثاری با تکنیکهای آبرنگ و رواننویس از بناهای معروف و تاریخی ایران است که هدف از این مجموعه معرفی اماکن و بناهای تاریخی و گردشگری ایران برای علاقهمندان به هنر، تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانی است.
محل برگزاری نمایشگاه در ۴ ایستگاه متروی تهران شامل ایستگاه برج میلاد تهران، ایستگاه علامه جعفری، ایستگاه شهید ستاری و ایستگاه کیان شهر است و همچنین ساعت بازدید از این نمایشگاه همزمان با ساعات کاری مترو است.
نمایشگاه «بناهای ماندگار» توسط معاونت فرهنگی متروی تهران در ایستگاه های متروی تهران برگزار شده و قرار است به صورت دورهای در ایستگاههای دیگر مترو نیز، جهت بازدید عموم مردم به نمایش گذاشته شود.
