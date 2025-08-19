عباس گلرو در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تهدید برخی کشورهای اروپایی مبنی بر فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، گفت: در وهله اول باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که مذاکرات برجام و پیوست آن صدور قطعنامه ۲۲۳۱، شش قطعنامه تحریمی فصل هفتم شورای امنیت علیه ایران را ملغی کرد.
وی توضیح داد: زمانی که قطعنامههای سازمان ملل صادر میشود، کشورها ملزم به همکاری هستند؛ هرچند ممکن است ما این قطعنامهها را ناعادلانه یا غیرمشروع بدانیم، اما به هر حال تصویب آن در سازمان ملل الزامآور است.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لذا اگر مکانیسم ماشه فعال شود، آن ۶ قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران بازمیگردد. یکی از نتایج این اتفاق آن است که موضوع قطعنامههای ایران دوباره به دستور کار شورای امنیت سازمان ملل باز میگردد؛ شورای امنیت میتواند این موضوع را به صورت ماهانه یا در بازههای زمانی دیگر بررسی کند که این یک چالش سیاسی برای ما خواهد بود و اتفاق خوبی نیست.
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نکته بعدی اثرات بازگشت تحریمها است که طبیعتاً آثار گستردهای در حوزههای مختلف فروش نفت، بانکی و به ویژه تسلیحاتی خواهد داشت. به عنوان مثال، در حال حاضر ایران میتواند سلاح به برخی کشورها بفروشد و این منبع درآمدی برای کشور است، اما بازگشت این تحریمها میتواند خرید و فروش تسلیحات را ممنوع کند و همکاری کشورها را با ایران محدود سازد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ایران تاکنون توانسته از بسیاری از تحریمها عبور کند، گفت: البته عقلانیت حکم میکند که نباید از بازگشت تحریمها استقبال کنیم و بهتر است با حفظ عزت و اقتدار و برای حفظ منافع ملی و استیفای حقوق ملت ایران، مذاکره کنیم.
وی تاکید کرد: با وجود این، اگر مکانیسم ماشه فعال شود، ما ابزارها و گزینههای مختلفی برای پاسخ در اختیار داریم که یکی از این گزینهها، خروج از NPT است که این موضوع در حال بررسی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است.
