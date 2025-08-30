جراره: آمریکا به عنوان استثمارگر همواره به ایران چشم طمع داشته است

ابوالقاسم جراره در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرمایش اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کسانی که می‌گویند «چرا با آمریکا مذاکره مستقیم و مسائل را حل نمی‌کنید»، ظاهربین هستند؛ چرا که باطن قضیه این نیست و در سایه هدف واقعی آمریکا از دشمنی با ایران، این مسائل حل نشدنی است، اظهار کرد: گفتگو و مذاکره چارچوب دارد؛ اگر در جایی احساس کنیم مسیر قابل اصلاحی وجود دارد، باید مذاکره کرد. درباره آمریکا هم بزرگان ما بارها فرموده‌اند که اگر آمریکایی‌ها دست از این کارها و زیاده‌خواهی خود بردارند، با آنان هم مذاکره می‌کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آمریکا یک کشور استثمارگر و زیاده‌خواه است که همواره به کشور ما چشم طمع داشته است. تا یک بازه زمانی حاکمان کشور با آمریکایی‌ها همراه بودند، کشور در سیطره آنها بود، برای ما تصمیم می‌گرفتند، اما از ابتدای انقلاب اسلامی این فرصت از دستشان رفت و جمهوری اسلامی ایران دیگر استقلال دارد، خودش تصمیم می‌گیرد و این برای دشمن سنگین است که یک کشور مستقلی در دنیا وجود دارد که حاضر نیست زیر سیطره کشور دیگری برود.

وی افزود: ما اهل گفتگو هستیم، اما گفتگو چارچوب دارد. ما با وجود اینکه در سال‌های اخیر با آمریکا مذاکراتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم داشتیم، اما به کشورمان حمله کردند. این نشان می‌دهد نگاه دشمن این است که ما از فرصت‌های قانونی خود محروم شویم.

جراره تاکید کرد: آدم عاقل از یک سوراخ چند بار گزیده نمی‌شود و آزموده را آزمودن خطا است. ما رفتیم مذاکره کردیم، اما در حین مذاکره به کشورمان حمله کردند. درست است که ما مشکلاتی به ویژه در حوزه اقتصادی داریم، اما نباید مردم را شرطی کنیم و به آنان بگوییم که مشکلاتمان با مذاکره با آمریکا حل می‌شود.

وی ادامه داد: واقعاً مشکلات ما با مذاکره با آمریکا حل نمی‌شود، بلکه مشکلات ما با اصلاح ساختارها و مشارکت مردم حل می‌شود. البته اگر بتوانیم تحریم‌ها را در مسیر مذاکره برداریم خیلی خوب است، اما دشمنی که عزم دارد ما را زمین گیر کند، حاضر نیست مشکلات ما را حل کند.

جراره در ادامه درباره اقدام برخی کشورهای اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، گفت: مکانیسم ماشه که این روزها مطرح است، حاصل همان مذاکرات برجامی بود که برای ما حاصلی نداشت. ما که سودی از برجام نبردیم، اما تبعات و ضررهای آن همچنان دامن‌گیر کشور ماست. جالب است آقایانی که این اشتباهات را در برجام مرتکب شدند، امروز به جای پاسخگویی، طلبکار هم هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به مسئولان، بیان کرد: مسئولان ما عجله‌ای برای از سرگیری مذاکرات نداشته باشند، چرا که به کشور ما حمله شده است. ما که هیچ وقت مسیر مذاکره را نبستیم، اما عجیب است که هنوز عده‌ای این همه حرص و طمع برای مذاکره دارند. ما باید از تجربه‌ها درس بگیریم و هوشیار باشیم و نباید چیزی را بر کشورمان تحمیل کنیم. مذاکره باید در مسیر اقتدار و اعتلای کشور و عزتمندانه باشد.

وی درباره تعلیق همکاری با آژانس انرژی اتمی، تصریح کرد: تعلیق همکاری با آژانس تصمیم مجلس و اراده ملت است و دولت موظف به اجرای آن است. آمریکا که از برجام خارج شد و دیگر کشورهای عضو برجام یعنی آلمان، انگلیس و فرانسه هم به تعهدات خود عمل نکردند و الان نمی‌توانند ما را تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه کنند، بنابراین نباید هیچ تعجیلی برای رفتن به سمت مذاکره وجود داشته باشد.