رایزنی تلفنی عراقچی و تروئیکای اروپایی درباره مکانیسم ماشه در روز جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر، «لارا روزن» خبرنگار آمریکایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» به نقل از «منابع آگاه» اعلام کرد که وزرای خارجه سه کشور اروپاییِ انگلیس، فرانسه و آلمان فردا جمعه به صورت مشترک درباره «مکانیسم ماشه» با «عباس عراقچی» وزیر خارجه ایران گفتگوی تلفنی خواهند داشت.

روزن همچنین اعلام کرد که هیأتی از ایران روز جمعه به وین سفر خواهند کرد تا با مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار کند.

وی همچنین از پیشنهاد تروئیکای اروپایی به ایران برای تمدید محدود برخی مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت خبر داد و گفت که اروپایی‌ها این امر را مشروط به بازگشت ایران به میز مذاکرات و برطرف کردن نگرانی‌های فوری جامعه جهانی در خصوص برنامه هسته‌ای خود کرده‌اند.

این خبرنگار آمریکایی گفت که ایران تاکنون پاسخی به پیشنهاد مذکور نداده است.

سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان موسوم به «تروئیکای اروپایی» تا پایان آگوست (نهم شهریور) به تهران فرصت دادند تا مذاکرات هسته‌ای را با واشنگتن از سر بگیرد و اجازه بازرسی‌ها را به آژانس اتمی بدهد و در غیر این صورت، مکانیسم ماشه علیه ایران فعال خواهد شد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سازوکار اسنپ بک و فعالسازی آن، تاکید کرده است که «اساساً اقدام اروپا در استفاده از این ابزار به عنوان ابزاری برای فشار بر ایران یک اقدام غیرقانونی و غیر منطقی است. سه کشور اروپایی از ایفای نقش خود در برجام قصور داشتند. معتقدیم سه کشور اروپایی حق استفاده از این سازوکار ندارند. این تلاشی برای تداوم یک نقش غیر سازنده در موضوع هسته ایران است. با این سه کشور تعاملات مان را تداوم بخشیدیم. اینکه احتمال تفاهم است، مواضع مان روشن است. سه کشور باید بگویند آیا قرار است نقش مثبت داشته باشند یا نقشی غیر سازنده در راستای منافع رژیم صهیونیستی داشته باشند.»