۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

ثبت‌نام آزمون استخدامی بانک مرکزی تا ۳۰ مرداد ادامه دارد

ثبت‌نام آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ ۲۱ مرداد سال‌جاری آغاز شده تا ۳۰ مرداد ماه جاری ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، آزمون استخدامی بانک مرکزی به منظور جذب ۶۰۰ نیروی رسمی-آزمایشی و با توجه به شرایط و ضوابط درج شده در دفترچه راهنمای ثبت‌نام برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، کارت شرکت در این آزمون از تاریخ ۲۴ شهریور ماه منتشر می‌شود.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه آزمون در تاریخ ۲۸ شهریور ماه برگزار خواهد شد داوطلبان پس از مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام و دارا بودن شرایط در بازه زمانی مذکور نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک اقدام کنند.

گفتنی است آزمون استخدامی بانک مرکزی در بیش از ۳۰ رشته تحصیلی با گرایش‌های مختلف و در چهار مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری جهت جذب نیرو و به‌کارگیری در شهرستان‌های تهران، اصفهان، شیراز، ساری، تبریز، نوشهر و آمل برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است این آزمون با توجه به مجوز شماره ۲۳۰۰۷ تاریخ ۰۷/‏۰۳/‏۱۴۰۴‬ سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی برای استخدام طبق مفاد قانون که در مفاد مندرج در دفترچه آزمون آمده است برگزار می‌شود.

داوطلبان جهت مطالعه دفترچه راهنمای ثبت‌نام و همچنین اصلاحیه منتشر شده می‌توانند به آدرس azmoon.smtc.ac.ir مراجعه کنند.

