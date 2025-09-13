اطلاعیه صدور کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی این بانک از روز شنبه ۲۲ شهریور ماه از طریق سامانه آزمون مرکز آموزش مدیریت دولتی به نشانی azmon.smtc.ac.ir برای داوطلبان قابل دریافت خواهد بود.

بنابر این گزارش، داوطلبان گرامی می‌توانند با مراجعه به پرتال این مرکز نسبت به دریافت راهنمای حوزه‌های امتحانی در تهران و سایر استان‌ها از طریق لینک https://www.smtc.ac.ir اقدام کنند.

در صورتی که اطلاعات مندرج در بندهای کارت ورود به جلسه مغایرتی وجود داشته باشد، داوطلبین می‌توانند از طریق باجه رفع نقص الکترونیکی در حساب کاربری از روز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه نسبت به اصلاح آن اقدام و کارت ورود به جلسه جدید دریافت کنند.

یادآوری می‌شود، آزمون بانک مرکزی در روز جمعه ۲۸ شهریور ماه برگزار خواهد شد، همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر در روز برگزاری آزمون الزامی است.