مهاجم بوسنیایی - بلژیکی به ذوب آهن پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه ذوب آهن، مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال گلکسی آفریقای جنوبی با قراردادی دو ساله به جمع شاگردان حدادی‌فر اضافه شد.

زایموویچ ۳۰ سال سن دارد و در بلژیک متولد شده و در ۱۸ سالگی به زادگاه پدری بوسنی و هرزگوین برمی گردد. در بوسنی برای دو باشگاه صاحب نام این کشور بازی کرده و دو جام قهرمانی را با این تیم‌ها به دست آورده است.

او همچنین سابقه بازی در لوکوموتیو کرواسی، ولژ موستار بوسنی، سوگدیانا ازبکستان و تی. اس گلکسی در سوپر لیگ آفریقای جنوبی را در کارنامه دارد.

زایموویچ فصل گذشته ۱۲ گل در گلکسی آفریقای جنوبی به ثمر رساند و در کورس آقای گلی قرار گرفت. او همچنین یک فصل پیش تر ۸ گل در سوپر لیگ ازبکستان آن هم در ۱۵ بازی به ثمر رسانده است.

گفتنی است؛ جنان زایموویچ در تیم ملی زیر ۱۷ سال بلژیک نیز سابقه بازی دارد.