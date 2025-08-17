  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۱۵

نقل و انتقالات لیگ بیست و پنجم؛

مهاجم بوسنیایی - بلژیکی به ذوب آهن پیوست

مهاجم بوسنیایی - بلژیکی به ذوب آهن پیوست

با اعلام باشگاه ذوب آهن، جنان زایموویچ با عقد قراردادی دو ساله به جمع شاگردان قاسم حدادی فر پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه ذوب آهن، مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال گلکسی آفریقای جنوبی با قراردادی دو ساله به جمع شاگردان حدادی‌فر اضافه شد.

زایموویچ ۳۰ سال سن دارد و در بلژیک متولد شده و در ۱۸ سالگی به زادگاه پدری بوسنی و هرزگوین برمی گردد. در بوسنی برای دو باشگاه صاحب نام این کشور بازی کرده و دو جام قهرمانی را با این تیم‌ها به دست آورده است.

او همچنین سابقه بازی در لوکوموتیو کرواسی، ولژ موستار بوسنی، سوگدیانا ازبکستان و تی. اس گلکسی در سوپر لیگ آفریقای جنوبی را در کارنامه دارد.

زایموویچ فصل گذشته ۱۲ گل در گلکسی آفریقای جنوبی به ثمر رساند و در کورس آقای گلی قرار گرفت. او همچنین یک فصل پیش تر ۸ گل در سوپر لیگ ازبکستان آن هم در ۱۵ بازی به ثمر رسانده است.

گفتنی است؛ جنان زایموویچ در تیم ملی زیر ۱۷ سال بلژیک نیز سابقه بازی دارد.

کد خبر 6562749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها