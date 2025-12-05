ماراتن پنج هزار نفری کیش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ورزشکاران و دوستداران دوی ماراتن زن و مرد شرکت کننده در این رویداد ورزشی پرنشاط، رقابت خود در مسیر تعیین شده سواحل کیش را از اسکله دامون شروع کرده و با گذر از محدوده‌های تعیین شده، به محل پایان مسابقه رسیدند.

بنا به گفته مسئولان گردشگری جزیره کیش، برای حضور در این رویداد ورزشی، بالغ بر ۲۵ هزار گردشگر به کیش وارد شده و شواهد نشان می‌دهد که تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه دوی ماراتن بیش از پنج هزار نفر اعلامی بوده است.

معاون ورزش و تفریحات سالم شرکت عمران، آب و خدمات کیش اعلام کرد که مقدمات برگزاری مسابقه دوی ماراتن پنج هزار نفری در این جزیره زیبای جنوب ایران از چند هفته پیش شروع شد.

فرزاد رادبوی گفت: برگزاری مسابقه دوی ماراتن بزرگ پنج هزار نفری نگین زیبای خلیج فارس، با رویکرد همگانی و فضای خانوادگی برنامه‌ریزی و ساختار آن بر پایه نشاط اجتماعی طراحی و اجرا شد.

وی افزود: این رویداد ورزشی با هدف ایجاد فضایی سالم، ایمن و همگانی به صورت منظم، گسترده و خانوادگی برای علاقه‌مندان دویدن در کیش برگزار شد و به علت غیررسمی‌بودن مسابقه، عدم ثبت رکوردها و نداشتن ماهیت قهرمانی، انجام تست دوپینگ و اقدامات مربوط به مسابقات رسمی در آن انجام نشد.

معاون ورزش و تفریحات سالم شرکت عمران، آب و خدمات کیش با اشاره به زمان‌بندی روشن مسابقه اظهار کرد: بخش بانوان این مسابقه در ساعت پنج صبح روز امروز جمعه ۱۴ آذرماه از اسکله دامون آغاز شد و پس از پایان مسابقه بخش بانوان و با ۲.۵ ساعت فاصله، مردان شرکت کننده در این مسابقه نیز در ساعت ۷.۳۰ دقیقه صبح وارد مسیر شدند.

وی بیان کرد: با توجه به تجربه سال‌های گذشته، دو مسیر ۱۵ و ۴۲ کیلومتری برای این مسابقه ورزشی در سال جاری در نظر گرفته شد تا شرکت‌کنندگان با هر سطح آمادگی، امکان حضور در این ماراتن را داشته باشند.

رادبوی با اشاره به توجیه شرکت کنندگان برای رعایت الزامات قانونی حضور در این مسابقه و ضرورت رعایت حجاب بانوان شرکت کننده در این رویداد گفت: نظم اجرایی مسابقه بر پایه همکاری شرکت‌کنندگان شکل گرفت و چارچوب‌های معمول برای اجرای صحیح این مسابقه رعایت شد.

وی حضور پنج هزار نفر دونده در یک رویداد همگانی را نیازمند شبکه‌ای دقیق از پشتیبانی ذکر کرد و افزود: در روند برگزاری این مسابقه، اورژانس بیمارستان کیش، هلال احمر، آتش‌نشانی، پلیس، حراست منطقه آزاد کیش، هیأت پزشکی ورزشی، اجراییات و حمل‌ونقل شرکت عمران، آب و خدمات کیش حضور فعال داشتند.

معاون ورزش و تفریحات سالم شرکت عمران، آب و خدمات کیش این مسابقه را فرصتی برای نمایش شور زندگی و نشاط اجتماعی در کیش دانست و اضافه کرد: تلاش مجموعه مدیریت ورزشی کیش بر این بوده است که شرکت‌کنندگان در مسابقه دوی ماراتن امروز تجربه‌ای ایمن، خاطره‌انگیز و باکیفیت داشته باشند.

وی برگزاری این مسابقه را موجب توسعه و رونق بخش گردشگری و حضور گردشگران بیشتر از سایر مناطق کشور در کیش عنوان کرد و افزود: این رویداد مهم ورزشی گامی در معرفی کیش به عنوان یک جاذبه ورزشی و تفریحی کم نظیر به شمار می‌رود.

قرار است نفرات برگزیده بخش بانوان و مردان این رویداد ورزشی طی آئین جداگانه‌ای معرفی و مورد تجلیل قرار گیرند.