به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران به ریاست مقام عالی دولت در استان، بعدازظهر امروز جمعه ۱۴ آذرماه در محل استانداری تهران برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام روابط عمومی استانداری تهران، این نشست رأس ساعت ۱۴ و بر اساس مواد ۳ و ۴ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۳ قانون هوای پاک در سالن جلسات استانداری تشکیل خواهد شد.

گفتنی است در این جلسه آخرین وضعیت آلودگی هوا بررسی و تصمیمات لازم در خصوص مدیریت شرایط اضطرار اتخاذ می‌شود و نتایج مصوبات به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.