ترس استقلال از ترکیب تهاجمی پرسپولیس/ استفاده از همه ظرفیت برای صدر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز جمعه در ورزشگاه امام خمینی (ره) در حالی برگزار می‌شود که اوسمار ویه‌را ترکیب تهاجمی برای تیمش در نظر گرفته است.

او قصد دارد مدافعان کناری سرخ‌ها در نفوذها شرکت کنند. از این رو سرژ اوریه و میلاد محمدی با همین وضعیت در ترکیب قرار خواهند گرفت. همچنین اوستون ارونوف به عنوان مهاجم سایه به همراه امید عالیشاه پشت سر علی علیپور بازی خواهند کرد.

ترکیبی کاملاً تهاجمی که احتمالاً برای عبور از دفاع متزلزل استقلال در نظر گرفته شده است.

بازیکنان اصلی احتمالی پرسپولیس برای این بازی به شرح زیر است:

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، مرتضی پورعلی‌گنجی، میلاد محمدی، سرژ اوریه، میلاد سرلک، سروش رفیعی، اوستون اورونوف، محمد عمری، امید عالیشاه و علی علیپور.