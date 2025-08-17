اصفهان نیازمند نگاه ویژه در توسعه مراکز درمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول بخشی بخشی ظهر یکشنبه در آئین کلنگزنی پروژههای درمانی تأمین اجتماعی استان، با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه اصفهان در ارائه خدمات درمانی به بیمهشدگان، اظهار کرد: بیش از دو دهه است که تغییر و خدمت جدیدی در حوزه درمان تأمین اجتماعی اصفهان ایجاد نشده است. این در حالی است که استان اصفهان با دارا بودن بیش از ۷۳ درصد بیمهشده و همچنین میزبانی بخش قابلتوجهی از بیمهشدگان استانهای همجوار، نقشی ملی در خدمترسانی دارد. در آمارهای رسمی تنها بیمهشدگان بومی استان لحاظ میشوند، اما با احتساب مراجعهکنندگان از دیگر استانها، ضریب بهرهمندی نزدیک به ۹۰ درصد میرسد.
وی با اشاره به شاخصهای عملکردی درمان تأمین اجتماعی اصفهان افزود: رتبههای اول و دوم کشوری در انجام اعمال جراحی، ضریب اشغال تخت بالای ۸۵ درصد و همچنین صفهای طولانی بیمهشدگان برای دریافت خدمات درمانی نشاندهنده آن است که ظرفیت موجود پاسخگوی نیاز بیمه شدگان نیست. این آمار بهروشنی ضرورت ساخت هرچه سریعتر بیمارستان جدید و تجهیز مراکز درمانی موجود را نشان میدهد.
نماینده مردم اصفهان همچنین با تأکید بر ضرورت تجهیز مراکز درمانی به فناوریها و دستگاههای نوین پزشکی خاطرنشان کرد: با توجه به پیشرفت روزافزون دانش و فناوریهای پزشکی، لازم است سازمان تأمین اجتماعی نگاه ویژهای به استان اصفهان داشته باشد مراکز درمانی تأمین اجتماعی در این استان تنها متعلق به شهروندان اصفهانی نیست و بهعنوان مرجع درمانی بیمهشدگان دیگر استانها نیز عمل میکند. بنابراین توسعه و تجهیز این مراکز ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی در پایان افزود: علیرغم تلاش شبانهروزی همکاران حوزه درمان تأمین اجتماعی در استان، بدون حمایت و توجه ویژه سازمان، پاسخگویی به نیاز بیمهشدگان میسر نخواهد بود. امیدواریم با حمایتهای جدی، شاهد کاهش مشکلات مردم و ارتقای سطح خدمات درمانی در اصفهان باشیم.
