لزوم توجه ویژه به نیازهای درمانی شرق اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدیان ظهر یکشنبه در آئین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۵ پروژه سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به مشکلات ناشی از خشکی زاینده‌رود، اظهار کرد: خدا را شکر که ناامید نیستیم و با پیگیری‌هایی که صورت گرفته امیدواریم در یکی دو سال آینده شاهد جاری شدن آب در زاینده‌رود باشیم. شاید این جریان کامل نباشد، اما به شکل گسترده‌تری برقرار خواهد شد و می‌تواند کشاورزی اصفهان را به وضعیت مطلوب‌تر و تعریف‌شده برساند.

وی ادامه داد: تأمین آب برای فلات مرکزی به خوبی انجام شده و این نویدبخش روزهای بهتری برای مردم اصفهان خواهد بود.

پروژه‌های درمانی تأمین اجتماعی در شرق اصفهان با سرعت و نگاه ویژه پیش برود

نماینده مردم اصفهان و ورزنه در مجلس در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت خدمات درمانی در مناطق شرقی استان گفت: چهار شهرستان جدیدالتأسیس این منطقه نیازمند استقلال و برخورداری از مراکز درمانی ویژه هستند. فاصله مردم این مناطق تا بیمارستان‌های تأمین اجتماعی همچون غرضی و شریعتی زیاد است، در حالی که بخش عمده‌ای از مردم تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند و انتظار دارند خدمات درمانی خود را از این مجموعه دریافت کنند.

یزدیان تصریح کرد: با توجه به هزینه‌های بالایی که در سایر بیمارستان‌ها برای مردم تعریف می‌شود، ضرورت دارد تأمین اجتماعی با نگاه ویژه پروژه‌های درمانی شرق استان را دنبال کند تا حداقل نیازهای درمانی این مناطق تأمین شود.

پیگیری اعتبارات ملی برای تکمیل پروژه‌ها

وی با اشاره به ضرورت حمایت‌های ملی از این پروژه‌ها، گفت: انتظار داریم در جلسات سطح ملی تخصیص اعتبارات این طرح‌ها با نگاه متفاوت دیده شود تا سرعت اجرای پروژه‌ها افزایش یابد. همان‌طور که وعده داده شد، امیدواریم در یک سال آینده شاهد تکمیل پروژه‌های درمانی در شرق اصفهان باشیم.

یزدیان افزود: پس از تکمیل این پروژه، باید در سایر شهرستان‌های شرق استان نیز به تدریج حداقل یک مرکز درمانی با امکانات ضروری ایجاد شود تا مردم بتوانند از خدمات مورد نیاز خود بهره‌مند شوند.