  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۴۰

انتشار مجموعه داستان «راویان معتبر»

انتشار مجموعه داستان «راویان معتبر»

مجموعه داستان مشترک «راویان معتبر» که گردآوری ۱۴ داستان از نویسندگان جوان است توسط نشر پلات منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان مشترک «راویان معتبر» که شامل ۱۴ داستان از نویسندگان معاصر است، منتشر شد. این کتاب توسط نعمت مرادی گردآوری شده است، با آثاری از فاطمه آزادی، مهدیه کوهی کار، مرتضی بخشایش، مریم عربی، فرزاد کدخدایی راد، علی شادکام، رضا روشنی، امیرحسین محمدی، خزر مهران فر و… که چهارشنبه در فرهنگسرای رسانه رونمایی خواهد شد.

در بخشی از این کتاب و داستانی با عنوان «به خوشبختی بچه گربه‌های کشتارگاه» به قلم خزر مهران‌فر می‌خوانیم: «ما که که خیام نشده بودیم که به آنها بگوییم

برخیز و بیا بتا برای دل ما

حل کن به جمال خویشتن مشکل ما

و نخواسته بودیم که هیچ سبیل کلفتی بیاید و سفره را بیندازد و نان را قسمت کند و پیسی را قسمت کند و باغ ملی را قسمت کند و شربت سیاه سرفه را هم؛ خودشان آمدند و اصرار داشتند که همه چیز را قسمت کنند. وقتی به علی گفتم که خواب یک ستاره‌ی قرمز را دیده ام گفت هرگز باور نکنم که کسی می‌آید. خودش گفت کور شوم اگر دروغ بگویم.

که شنیده بودیم و ما مطمئن بودیم
کسی می‌آید
کسی می آید…»

مجموعه داستان «راویان معتبر» گردآوری نعمت مرادی، با قیمت ۱۵۰ هزار تومان و شمارگان ۳۰۰ نسخه توسط نشر پلات منتشر شده است.

کد خبر 6562921
طاهره تهرانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها