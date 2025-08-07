زمان اعلام نتایج نهایی کنکور؛ آغاز ترم جدید نودانشجویان از ۲۶مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، ابولفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم به تشریح زمان دقیق آغاز سال تحصیلی دانشجویان پرداخت و اظهار کرد: برای آغاز سال تحصیلی ابتدا تفکیکی بین دانشجویان فعلی و دانشجویانی که آزمونهای ورودی را پشت سر گذاشتهاند و به تازگی میخواهند به جرگه دانشجویان وارد شوند. در واقع امسال امتحانات پایان ترم دانشجویان به دلیل جنگ ۱۲ روزه رژیم اسرائیل علیه ایران به شهریور ماه موکول شد.
وی در ادامه تصریح شد: وزارت علوم این اختیار را به دانشگاهها داد تا مطابق شرایط اقلیمی و خاص خود تقویمی برای آزمونهای پایان ترم دانشجویان خود داشته باشند. اما به طور کلی آزمونهای دانشجویان از ابتدای شهریور ماه آغاز میشود و تا اواخر این ماه ادامه دارد.
معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد: شروع سال تحصیلی برای دانشجویان جاری دانشگاهها اواخر شهریور ماه و اوایل مهر ماه خواهد بود اما هر دانشگاهی در این زمینه متناسب با شرایط خود تصمیم میگیرد.
واحدی خاطرنشان کرد: با توجه به تأخیر در برگزاری نوبت دوم کنکور و آمادهسازی سوابق تحصیلی، اعلام نتایج از نیمه مهر ماه به بعد خواهد بود و پیشبینی میشود ورودیهای جدید از ۲۶ مهرماه وارد دانشگاه شوند.
