به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در گفتگویی و در پاسخ به این پرسش که امکان انجام مذاکره با آمریکا در نیویورک وجود دارد؟ گفت: فکر می‌کنم سفر آقای رئیس جمهور اول مهرماه به سازمان ملل انجام می‌شود. دور تحولات هم در کشور و هم در حوزه دیپلماسی خیلی تند است بنابراین هر پاسخ بدهم نادقیق است.

وی ادامه داد: اگر در شرایط فعلی و در وضعیت الان باشد، نه امروز این امکان مهیا نیست ولی ۴۰ روز دیگر ممکن است ما از الان (نسبت به چنین مذاکراتی) دورتر باشیم یا ممکن است اتفاقاتی بیفتد و نزدیک‌تر باشیم یعنی ما در یک عالم عدم قطعیتی به سر می‌بریم و اینجا نمی‌شود حکم قاطعی داد که حتماً ملاقاتی صورت می‌گیرد و حتماً جلسه‌ای برگزار می‌شود.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: سال پیش در آمریکا میزان ملاقات‌ها و جلساتی که آقای رئیس جمهور با رؤسای کشورها و هیئت‌های خارجی داشتند، نسبت ۱۵-۱۴ سال گذشته از نظر تعداد بی‌سابقه بود. بسیار ملاقات‌های متنوعی با کشورهای اروپایی، آسیایی، همسایه، دور، اتحادیه‌های بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی صورت گرفت که خیلی هم می‌توانست پر دستاورد باشد اگر ما بعد مواجه نمی‌شدیم با آن اتفاقاتی که بلافاصله بعد از بازگشت نیویورک رخ داد و آن ماجرایی که منتهی به عملیات وعده صادق شد.

طباطبایی همچنین در پاسخ به این پرسش که رئیس جمهور در نیویورک برنامه‌ای برای دیدار با مقامات اروپایی دارد؟ عنوان کرد: برنامه‌های سفر نیویورک در دست تدوین بوده ولی منعی برای انجام این دیدارها وجود ندارد.