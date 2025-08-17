  1. سیاست
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۳

پزشکیان یک قانون مالیاتی جدید ابلاغ کرد+متن قانون

رئیس جمهور قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب مجلس را پس از طی مراحل قانونی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۸۰۵۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

متن کامل این قانون را اینجا بخوانید.

