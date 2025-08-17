به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر طرح موارد اجرایی دستگاه‌ها توسط وزرا، گزارش وزیر کشور از نحوه اجرای مراسم اربعین امسال ارائه شد.

بر اساس این گزارش تعداد زائران داخلی با افزایش ۳ درصدی به اضافه زائران اتباع خارجی جمعاً ۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت.

طبق گزارش وزیر کشور، امسال تعداد فوتی‌ها بر اثر تصادف و یا بیماری در مقایسه با سال قبل کاهش ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.

به گفته وزیر کشور، تمامی نهادها و وزارتخانه‌ها، اعم از وزارت بهداشت، هلال احمر، نیروی انتظامی و به خصوص وزارت راه و شهرسازی در خصوص حمل و نقل بسیار عالی عمل کردند.

پس از گزارش وزیر کشور، رئیس جمهور ضمن تبریک ۲۶ مرداد، سالروز آزادی اسرا، از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری مراسم اربعین حسینی تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه جلسه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز به مناسبت روز آزادگان گزارشی از دوران سخت اسارت و نقش مرحوم ابوترابی در حمایت از اسرا و کاهش آلام آنان در دوره اسارت ارائه کرد.

در جلسه امروز همچنین وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین تحولات در عراق و لبنان ارائه کرد.