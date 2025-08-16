واکنش مدودف به نشست آلاسکا پس از دعوای مجازی با ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه که پیش‌تر با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از طریق فضای مجازی وارد تنش لفظی شده بود، به دیدار وی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه واکنش نشان داد.

مدودف در کانال تلگرامی خود درباره این دیدار نوشت: ۱- سازوکاری تمام و کمال برای ملاقات‌های سطح بالا بین روسیه و آمریکا احیا شده است. این سازوکار صلح‌آمیز و فاقد ضرب‌الاجل یا تهدید است. ۲- رئیس جمهور روسیه شروط ما را برای پایان جنگ در اوکراین شخصاً و با جزئیات به رهبر آمریکا ارائه داد. ۳- بعد از حدود سه ساعت مذاکره، کاخ سفید از تشدید فشار بر روسیه خودداری کرد؛ دست کم فعلاً.

پوتین و ترامپ دیروز در پایگاه نظامی آمریکا در آلاسکا با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. این دیدار بیش از سه ساعت طول کشید و چند فرمت را در بر داشت: ملاقات دونفره در لیموزین رئیس جمهور آمریکا به سمت محل اصلی مذاکره و ملاقاتی با حضور گروه کوچک سه نفره.

هیئت روسیه با حضور یوری اوشاکوف، مشاور کرملین، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه و هیئت آمریکایی با حضور مارکو روبیو، وزیر خارجه و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در غرب آسیا وارد این مذاکرات شدند.

پس از این مذاکرات، پوتین در نشست خبری گفت که حل و فصل جنگ اوکراین موضوع اصلی این نشست بود. وی همچنین خواستار آغازی جدید بر روابط دوجانبه و بازگشت همکاری با آمریکا شد. وی در ادامه ترامپ را به مسکو دعوت کرد. رئیس جمهور آمریکا نیز به نوبه خود بدون اشاره به جزئیات یا دستیابی طرفین به توافقی، از پیشرفت حاصل‌شده در مذاکرات صحبت کرد.

مدودف به‌تازگی در فضای مجازی نوشت که «درباره (حرف‌های ترامپ) در ارتباط با اقتصادهای مُرده هند و روسیه و همچنین "ورود به منطقه بسیار خطرناک"، بگذارید به او فیلم‌های مورد علاقه‌اش درباره مرده‌های متحرک را یادآوری کنم و همچنین به او گوشزد کنم که "افسانه دست مرده" تا چه اندازه می‌تواند خطرناک باشد.»

ترامپ پیش‌تر در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» نوشت که در واکنش به اظهارات مدودف در فضای مجازی، دستور استقرار دو زیردریایی هسته‌ای آمریکا را در «منطقه‌ای مناسب» صادر کرده است. رئیس جمهور آمریکا لحن مقام ارشد روس را محکوم و آن را «احمقانه و تحریک‌آمیز» توصیف کرد و هشدار داد که «کلمات بسیار اهمیت دارند و اغلب می‌توانند عواقبی ناخواسته در پی داشته باشند»!

مناقشه مجازی وقتی شروع شد که ترامپ رئیس جمهور سابق روسیه را رهبری «ناموفق» خطاب کرد و به هشدار داد که «مراقب صحبت کردنش باشد»؛ مدودف نیز در پاسخی تند، با هشدار به ترامپ درباره تحریک کردن بیش از حد مسکو، از افسانه «دست مرده» صحبت کرد؛ دست مرده سیستمی است که به طور خودکار موشک‌های هسته‌ای را در صورت نابودی رهبری روسیه پرتاب می‌کند و قدمت آن به دوران شوروی سابق بازمی‌گردد و گفته می‌شود که همچنان نیز در روسیه پابرجاست.