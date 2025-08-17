ملکی: حریق انبار مواد نفتی در جنوب تهران تلفات جانی نداشته است

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات وقوع حریق یک سوله مواد نفتی و روغنی در بلوار پژوهشگاه صنعت نفت در جنوب تهران اعلام کرد: نیروهای ۱۰ ایستگاه آتش نشانی از عصر امروز در محل انبار مواد نفتی، روغنی و اسپری شوینده که به وسعت بیش از ۴ هزار متر مربع است و به شدت طعمه حریق شده، حضور دارند.

وی افزود: خوشبختانه تا این لحظه مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشته‌ایم و آتش همچنان از چند محل در حال اطفا است.

ملکی بیان داشت: محل که مربوط به بخش خصوصی است، کاملاً شعله‌ور بوده و همراه آتش نشانان، چندین تانکر آب و بالابر آتش‌نشانی و سایر تجهیزات منتقل شده است.