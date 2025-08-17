  1. جامعه
  2. شهری
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۳۷

ملکی: حریق انبار مواد نفتی در جنوب تهران تلفات جانی نداشته است

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران جزئیات جدید وقوع حریق انبار مواد نفتی و روغنی در جنوب پایتخت را تشریح کرد.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات وقوع حریق یک سوله مواد نفتی و روغنی در بلوار پژوهشگاه صنعت نفت در جنوب تهران اعلام کرد: نیروهای ۱۰ ایستگاه آتش نشانی از عصر امروز در محل انبار مواد نفتی، روغنی و اسپری شوینده که به وسعت بیش از ۴ هزار متر مربع است و به شدت طعمه حریق شده، حضور دارند.

وی افزود: خوشبختانه تا این لحظه مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشته‌ایم و آتش همچنان از چند محل در حال اطفا است.

ملکی بیان داشت: محل که مربوط به بخش خصوصی است، کاملاً شعله‌ور بوده و همراه آتش نشانان، چندین تانکر آب و بالابر آتش‌نشانی و سایر تجهیزات منتقل شده است.

