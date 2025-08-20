حریق ۴ خودرو در خیابان مولوی تهران

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر اعلام کرد: ظهر امروز یک مورد آتش‌سوزی خودرو در خیابان مولوی، ایستگاه سعادت، ابتدای کوچه قاسمی رخ داد و بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی با امکانات کامل به محل اعزام شدند و در مدت سه دقیقه به محل رسیدند.

ملکی توضیح داد: یک دستگاه پراید هنگام حرکت به دلیل نامشخصی دچار حریق شد و سرنشینان آن پیش از رسیدن آتش‌نشانان از خودرو پیاده شده بودند و خودرو وسط معبر و در کنار دیگر خودروها قرار داشت.

وی افزود: در زمان رسیدن آتش‌نشانان، یک دستگاه پرشیا به شدت شعله‌ور شده بود، یک دستگاه ال ۹۰ حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد دچار حریق شده بود و همچنین آتش به یک دستگاه پژو ۴۰۵ نیز سرایت کرده بود، اما بیشترین خسارت به پرشیا وارد شد.

ملکی با اشاره به خطر سرایت آتش به یک انبار پارچه مجاور گفت: شعله‌ها سیم‌کشی‌های برق انبار را نیز تحت تأثیر قرار داده بود، اما آتش‌نشانان موفق شدند حریق را مهار کرده و از گسترش آن جلوگیری کنند.

وی تاکید کرد: خوشبختانه هیچ مصدوم یا تلفات جانی گزارش نشد و عملیات در ساعت ۱۶:۴۸ به پایان رسید و محل تحویل مالکان شد. کارشناس آتش‌نشانی نیز در محل حضور یافت تا علت حادثه را بررسی کند.