۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۵۳

بیانیه مهم نیروهای مسلح یمن

منابع خبری اعلام کردند که نیروهای مسلح یمن بیانیه مهمی تا دقایقی دیگر منتشر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع خبری اعلام کردند که نیروهای مسلح یمن بیانیه مهمی تا دقایقی دیگر منتشر می‌کند.

این بیانیه در ساعت ۸ شب به وقت صنعا خواهد بود.

این در حالی است که ساعاتی قبل، رسانه های رژیم صهیونیستی از حمله موشکی از سمت یمن به اراضی اشغالی خبر داده بودند. به دنبال این حمله موشکی، صهیونیستها به پناهگاه گریختند و پروازهای فرودگاه بن گوریون متوقف شد.

ساعاتی قبل، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که از زمان از سرگیری جنگ در غزه در حدود پنج ماه قبل، نیروهای مسلح یمن حدود هفتاد موشک بالستیک با میانگین هر دو روز یک موشک شلیک کرده‌اند.

