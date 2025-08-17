  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۵۷

ادعاهای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه صنعا اندکی پس از حمله موشکی

ادعاهای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه صنعا اندکی پس از حمله موشکی

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دقایقی پس از حمله موشکی یمن برای صنعا خط و نشان کشید و ادعاهایی مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اندکی پس از حمله موشکی نیروهای مسلح یمن به اراضی اشغالی و به صدا درآمدن آژیر خطر، برای یمنی ها خط و نشان کشید.

وی مدعی شد: حوثی ها تاوان سنگینی برای هر حمله به اسرائیل پرداخت خواهند کرد. محاصره هوایی و دریایی بسیار شدیدی علیه آنها اعمال می کنیم.

وزیر جنگ صهیونیستها ادعا کرد: زیرساخت های حوثی ها را صبح امروز هدف قرار دادیم و این تازه آغاز کار است. هر دستی که به سمت اسرائیل دراز شود را قطع خواهیم کرد و تبعات بسیار وخیم و دردناک خواهد بود.

گفتنی است که این اظهارات از روی خشم وزیر جنگ در حالی است که دقایقی قبل نیروهای مسلح یمن با شلیک موشک به سمت اراضی اشغالی، اردوی صهیونیستها را دچار وحشت کردند.

