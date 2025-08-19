به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یک مسئول آمریکایی در گفتگو با المانیتور تاکید کرد: پنتاگون هیچ کمک اطلاعاتی یا لجستیکی به تل آویو در جریان حمله اخیر به تأسیسات برق جنوب صنعا نکرده است.
وی افزود: نمیخواهیم به یمنیها برای خروج از توافق آتش بس دلیل بدهیم.
این مسئول آمریکایی تصریح کرد: کشتیهای آمریکایی موشکهای یمن که به سمت اسرائیل شلیک شدند را رهگیری کردند اما در حملات علیه این کشور دست نداشتند.
وی اعتراف کرد: یمنیها یک محاصره مؤثر علیه رژیم صهیونیستی از طریق دریای سرخ اعمال کردهاند.
لازم به ذکر است که آمریکاییها بعد از عدم کسب موفقیت در حملات علیه یمن و مشاهده قدرت نظامی این کشور از دستیابی به توافق آتش بس با صنعا خبر دادند.
