به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه یکشنبه در جلسه کمیته انرژی‌های پاک و تجدید پذیر به میزبانی استانداری سمنان بابیان اینکه استان سمنان آماده استقبال سرمایه گذاران حوزه انرژی خورشیدی است، ابراز داشت: مسیر ریل گذاری برای این سرمایه گذاران در استان سمنان هموار شده است.

وی با بیان اینکه پاسخ دهی سریع و هماهنگ برای درخواست سرمایه گذاران مورد تاکید است، افزود: به این ترتیب که درخواست‌ها ابتدا در دبیرخانه ثبت و سپس به دستگاه‌های مرتبط ارجاع داده می‌شوند.

استاندار سمنان بابیان اینکه همه تلاش‌ها بر حمایت از سرمایه گذاران حوزه انرژی است، ابزار داشت: برای تحقق این اهداف همراهی و همکاری دستگاه‌ها برای پیشگیری از تأخیر در اجرای پروژه ضروری است.

کولیوند با بیان اینکه سرمایه گذاران به بانک‌های عامل معرفی خواهند شد، تصریح کرد: از این طریق تخصیص ارز و حمایت‌های مالی انجام و سرمایه گذار قادر به پیاده سازی فعالیت‌های خود خواهد بود.

وی خواستار گره گشایی و تسهیل فرآیندها توسط دستگاه‌های اجرایی استان سمنان شد و افزود: برای مطرح شدن استان به عنوان الگو توسعه انرژی‌های تجدید پذیر همکاری و هم افزایی همه بخش‌ها ضروری است.