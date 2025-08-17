به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدی، عصر یکشنبه با حضور در تحریریه مهر، فارس و تسنیم با بیان اینکه اهداکنندگان خون در استان با وجود نقش حیاتی خود همچنان ناشناخته باقی مانده‌اند، گفت: اهداکنندگان ما به صورت مستمر و سالانه چند بار خون اهدا می‌کنند و سهم بزرگی در تأمین خون مورد نیاز بیماران دارند، اما متأسفانه جایگاه و تلاش‌های آنها دیده نمی‌شود.

وی از برگزاری جشن روز جهانی اهداکنندگان خون در ۲۴ خرداد ماه خبر داد و افزود: امیدوار بودیم رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها بیشتر به این مراسم توجه کنند تا این قشر زحمت‌کش مورد تجلیل عمومی قرار گیرند.

محمدی با اشاره به چالش‌های زیرساختی انتقال خون در گلستان، ادامه داد: استان گلستان فاقد واحد سیار مجهز است و امکانات کنونی، مانند ساختمان و تجهیزات، قدیمی و ناکافی هستند. این مشکلات در حالی است که انتقال خون به صورت شبانه‌روزی در تعطیلات نیز فعالیت می‌کند و هیچ بیمار و مراکز درمانی از کمبود خون رنج نمی‌برند.

مدیر کل انتقال خون گلستان اظهار کرد: وجود تنها یک اتوبوس انتقال خون که امسال نیز پس گرفته شد، مشکلات جابه‌جایی پایگاه‌ها و نبود سردخانه مناسب برای نگهداری پلاسما، از مهم‌ترین معضلات فعلی ما است. پلاسما برای تولید داروهای حیاتی مانند فاکتورهای هموفیلی استفاده می‌شود و نبود امکانات نگهداری آن دغدغه بزرگی است.

محمدی همچنین از اهداکنندگان خواست که همچنان با روحیه بالا به اهدا ادامه دهند و از رسانه‌ها و مسئولان خواست تا این قشر ارزشمند را بیشتر مورد توجه قرار دهند.