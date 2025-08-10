به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Oriented-Technology/Research by Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ تا ۲۱ مردادماه فقط به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir صورت می‌گیرد.

آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Oriented-Technology/Research by Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۳ در روز ۸ آبان ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

برای دوره دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی و داروسازی سال ۱۴۰۳ در مجموع ظرفیت یک هزار و ۹۷۳ نفری اختصاص یافته است.

جدول ظرفیت اولیه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) دندانپزشکی سال ۱۴۰۴

رشته دانشگاه علوم پزشکی ظرفیت عادی ظرفیت شهریه پرداز زیست مواد دندانی تهران ۳ نفر ۱ نفر شهید بهشتی ۴ نفر ۲ نفر سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی اصفهان ۲ نفر یک نفر تبریز ۲ نفر - تهران ۴ نفر یک نفر شهید بهشتی ۲ نفر ۲ نفر شیراز یک نفر یک نفر کرمان یک نفر - مشهد ۲ نفر -

ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) در گروه دندانپزشکی ۲۹ نفر است. طبق اعلام دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، مدرک کارشناسی پروتزهای دندانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد در حوزه علوم پزشکی هستند نیز می‌توانند در آزمون رشته زیست مواد دندانی شرکت کنند.

جدول ظرفیت اولیه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) داروسازی سال ۱۴۰۴

رشته دانشگاه علوم پزشکی ظرفیت عادی ظرفیت شهریه پرداز اقتصاد و مدیریت دارو شهیدبهشتی / تهران / آزاد تهران ۸ نفر ۵ نفر داروسازی بالینی مازندران / شهیدبهشتی / مشهد / شیراز / تبریز / تهران / اصفهان ۳۳ نفر ۱۱ نفر داروسازی سنتی ایران / مازندران / شهیدبهشتی / مشهد / اهواز / شیراز / تبریز / تهران / آزاد تهران / شاهد ۱۸ نفر ۱۰ نفر داروسازی هسته‌ای مازندران / شهیدبهشتی / تهران ۷ نفر ۳ نفر زیست فناوری دارویی شهیدبهشتی / مشهد / شیراز / تبریز / کرمان / تهران / اصفهان / انستیتوپاستور ایران ۲۳ نفر ۱۱ نفر زیست مواد دارویی تبریز / کرمانشاه / زنجان / تهران ۱۰ نفر ۴ نفر سم شناسی مازندران / شهیدبهشتی / اهواز / شیراز / تبریز / کرمان / تهران / آزاد تهران / مشهد ۲۲ نفر ۱۰ نفر شیمی دارویی مازندران / مشهد / تبریز / تهران / اصفهان ۱۳ نفر ۵ نفر فارماسیوتیکس مازندران / مشهد / اهواز / شیراز / تبریز / کرمان / کرمانشاه / زنجان / تهران / اصفهان ۲۶ نفر ۱۱ نفر فارماکوگنوزی مازندران / شهیدبهشتی / مشهد / شیراز / تبریز / کرمان / کرمانشاه / تهران / اصفهان ۲۱ نفر ۱۰ نفر کنترل دارو و فرآورده‌های آرایشی- بهداشتی مشهد / تهران / شیراز / تبریز / کرمان / زنجان ۱۴ نفر ۶ نفر نانوفناوری دارویی مازندران / مشهد / شیراز / تبریز / زنجان / تهران / اصفهان / همدان ۱۹ نفر ۸ نفر نوتروسیوتیکس تهران ۲ نفر یک نفر

ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) در گروه داروسازی ۳۱۱ نفر است.

جدول ظرفیت اولیه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال ۱۴۰۴

رشته دانشگاه‌های پذیرنده ظرفیت عادی ظرفیت شهریه پرداز اپیدمیولوژی شیراز / اصفهان / یزد / شهیدبهشتی / کرمانشاه / کرمان / تهران / همدان / ایران ۲۴ نفر ۹ نفر اخلاق پزشکی قم / شیراز / شهیدبهشتی / تهران / ایران ۱۵ نفر ۸ نفر ارتز و پروتز اصفهان / علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی / ایران ۵ نفر ۳ نفر ارگونومی تبریز / تهران ۶ نفر ۲ نفر اقتصاد سلامت مشهد / کرمان / تبریز / تهران / ایران / اصفهان ۱۵ نفر ۷ نفر انفورماتیک پزشکی مشهد / شهیدبهشتی / کرمان / ایران / ارومیه / تهران ۱۲ نفر ۶ نفر انگل شناسی پزشکی تربیت مدرس / شیراز / اصفهان / شهیدبهشتی / تهران ۱۴ نفر ۵ نفر ایمنی شناسی پزشکی تهران / تربیت مدرس / شیراز / اصفهان / اهواز / مشهد / مازندران ۱۹ نفر ۷ نفر آمار زیستی تربیت مدرس / شیراز / مشهد / شهیدبهشتی / کرمان / همدان ۱۸ نفر - آموزش بهداشت و ارتقا سلامت تربیت مدرس / شیراز / اصفهان / مشهد / یزد / شهیدبهشتی / تبریز / بندرعباس / تهران / همدان / ایران / آزاد علوم تحقیقات ۲۲ نفر ۲۰ نفر آموزش پزشکی شیراز / اصفهان / شهیدبهشتی / تهران / ایران ۱۰ نفر ۵ نفر آینده پژوهی سلامت کرمان ۲ نفر یک نفر باکتری شناسی پزشکی شیراز / گلستان / انستیتو پاستور ایران / تهران / کاشان / شهیدبهشتی ۲۱ نفر ۹ نفر بهداشت باروری ایران / یزد / شاهرود / اصفهان / مشهد / شهیدبهشتی / تهران / اهواز ۲۱ نفر ۱۰ نفر بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار تربیت مدرس / شیراز / اصفهان / اهواز / شهیدبهشتی / تهران / همدان / ایران ۲۲ نفر ۷ نفر بهداشت و ایمنی مواد غذایی شیراز / شهیدبهشتی / تبریز / تهران ۹ نفر ۴ نفر بینایی سنجی مشهد / ایران ۴ نفر ۲ نفر بیوشیمی بالینی اصفهان / تربیت مدرس / شیراز / مشهد / یزد / تهران / ارومیه ۱۹ نفر ۷ نفر بیولوژی تولید مثل اصفهان / همدان / یزد / شهیدبهشتی / تبریز / تهران / ایران / جهاددانشگاهی (پژوهشگاه رویان) / جهاددانشگاهی ( ابن سینا) ۱۵ نفر ۱۲ نفر بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها شیراز / تهران ۶ نفر ۳ نفر پرستاری تربیت مدرس / شیراز / اهواز / گیلان / کرمانشاه / بوشهر / تهران / ایران / کاشان / ارومیه / بقیه الله ( عج ) / آزاد تهران / اصفهان / مشهد / گلستان / ارتش / علوم توانبخشی / شهیدبهشتی / بیرجند / کرمان / تبریز / همدان / لرستان / سمنان / گناباد / زاهدان / رفسنجان / آزاد خوراسگان / قزوین / ایلام / مازندران / زنجان / شهرکرد ۱۲۵ نفر ۶۱ نفر پزشکی مولکولی زنجان / شیراز / اصفهان / قزوین / مشهد / گلستان / شهرکرد / یزد / شهیدبهشتی / بیرجند / تبریز / تهران / همدان / ایران / کردستان ۳۰ نفر ۱۸ نفر تاریخ علوم پزشکی مازندران / تهران / ایران ۹ نفر ۳ نفر تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی مشهد ۲ نفر یک نفر توکسین‌های میکروبی بقیه الله ( عج ) یک نفر ۳ نفر خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون مؤسسه عالی انتقال خون / شهیدبهشتی / ایران / تربیت مدرس / تهران / کرمان ۱۸ نفر ۶ نفر روانشناسی بالینی زنجان / ارتش / علوم توانبخشی / شهیدبهشتی / کرمانشاه / ایران ۲۲ نفر ۷ نفر روانشناسی نظامی بقیه الله ( عج ) یک نفر ۲ نفر زیست پزشکی سامانه‌ای انستیتو پاستور ایران ۳ نفر یک نفر زیست فناوری پزشکی زنجان / شیراز / مشهد / گلستان / فسا / انستیتو پاستور ایران / شهیدبهشتی / تربیت مدرس / تبریز / تهران / همدان / ایران / سمنان / بقیه الله ( عج ) ۳۲ نفر ۲۲ نفر ژنتیک پزشکی تربیت مدرس / اصفهان / اهواز / مشهد / یزد / شهیدبهشتی / بندرعباس / تهران ۲۳ نفر ۱۳ نفر سالمند شناسی علوم توانبخشی / تبریز / ایران ۹ نفر ۵ نفر سلامت و رفاه اجتماعی اصفهان / علوم توانبخشی ۶ نفر ۲ نفر سلامت در بلایا و فوریت‌ها شیراز / اصفهان / ارتش / علوم توانبخشی / یزد / شهیدبهشتی / کرمان / تهران / ایران / بقیه الله ( عج ) ۲۱ نفر ۱۲ نفر سیاست‌های غذا و تغذیه شهیدبهشتی یک نفر یک نفر سیاستگذاری سلامت کرمان / تبریز / تهران / ایران ۹ نفر ۴ نفر شنوایی شناسی علوم توانبخشی / شهیدبهشتی / تهران / ایران ۸ نفر ۴ نفر طب سنتی ایرانی قم / اراک / زنجان / شیراز / اصفهان / مشهد / گلستان / فسا / سبزوار / مازندران / یزد / شهیدبهشتی / کرمانشاه / بیرجند / کرمان / تبریز / تهران / همدان / ایران / بابل / شاهد ۴۷ نفر ۳۱ نفر طب سوزنی مشهد ۴ نفر ۲ نفر علوم اعصاب مازندران / شهیدبهشتی / مشهد / گلستان / کرمان / تبریز / تهران / ایران / بقیه الله ( عج ) ۱۷ نفر ۱۱ نفر علوم تشریحی تربیت مدرس / شیراز / اصفهان / اهواز / مشهد / گیلان / شهیدبهشتی / کرمانشاه / کرمان / تبریز / تهران / همدان / بقیه الله ( عج ) / ایران ۳۱ نفر ۱۷ نفر علوم تغذیه شیراز / اصفهان / اهواز / مشهد / یزد / شهیدبهشتی / کرمانشاه / تبریز / تهران / ایران / ارومیه ۲۸ نفر ۲۱ نفر علوم سلولی کاربردی تبریز / سمنان / تربیت مدرس / شیراز / تهران / جهاد دانشگاهی (پژوهشگاه رویان) / مازندران ۱۳ نفر ۹ نفر علوم و صنایع غذایی (کنترل کیفی بهداشتی) شهیدبهشتی / تبریز ۶ نفر ۲ نفر علوم و فناوری‌های تصویربرداری پزشکی (گرایش تصویربرداری عصبی) اصفهان / تهران ۴ نفر ۲ نفر علوم و فناوری‌های تصویربرداری پزشکی (گرایش تصویربرداری سلولی مولکولی) ایران ۲ نفر یک نفر فارماکولوژی شیراز / اصفهان / مشهد / شهیدبهشتی / تبریز / تهران / ایران / زنجان ۲۴ نفر ۷ نفر فیزیک پزشکی شیراز / اصفهان / اهواز / مشهد / شهیدبهشتی / تبریز / تهران / ایران ۱۶ نفر ۸ نفر فیزیوتراپی تربیت مدرس / شیراز / تبریز / تهران / اهواز / مشهد / علوم توانبخشی / شهیدبهشتی / ایران / بابل / سمنان ۲۳ نفر - فیزیولوژی پزشکی تربیت مدرس / شیراز / تهران / سمنان / بقیه الله ( عج ) / اصفهان / کرمان ۲۲ نفر ۱۱ نفر فیزیولوژی ورزشی بقیه الله ( عج ) / کرمان ۴ نفر ۴ نفر قارچ شناسی پزشکی تربیت مدرس / شیراز / اهواز / مازندران / تهران ۱۴ نفر ۵ نفر کار درمانی علوم توانبخشی / ایران / شهیدبهشتی ۶ نفر ۳ نفر کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی اصفهان / ایران / تهران ۹ نفر ۲ نفر گفتار درمانی اهواز / علوم توانبخشی / تهران / ایران ۸ نفر ۴ نفر مامایی تهران / شیراز / اهواز / تبریز / همدان / مازندران / گلستان / اصفهان ۲۶ نفر ۱۰ نفر مددکاری اجتماعی علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ۳ نفر یک نفر مدیریت اطلاعات سلامت شیراز / اصفهان / مشهد / تبریز / تهران / ایران / کاشان / شهیدبهشتی ۱۶ نفر ۸ نفر مدیریت خدمات بهداشتی درمانی شیراز / اصفهان / مشهد / کرمان / تبریز / تهران / ایران / بقیه الله ( عج ) / آزاد ساری / آزاد علوم تحقیقات / آزاد تهران جنوب / آزاد تهران / آزاد تهران شمال ۲۳ نفر ۴۱ نفر مشاوره توانبخشی علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ۲ نفر یک نفر مطالعات اعتیاد شاهرود / زنجان / ایران / کاشان / تهران ۱۴ نفر ۶ نفر مهندسی بافت شهیدبهشتی / ایران / آزاد تهران / مشهد / شهرکرد / مازندران / کرمانشاه / جهاددانشگاهی (پژوهشگاه رویان) ۱۸ نفر ۱۸ نفر مهندسی بهداشت محیط تربیت مدرس / زنجان / شیراز / اصفهان / اهواز / مشهد / شهرکرد / مازندران / یزد / شهیدبهشتی / کرمانشاه / تبریز / تهران / همدان / کردستان / کاشان / ایران ۳۵ نفر ۱۵ نفر مهندسی پزشکی - بیوالکتریک اصفهان / شهیدبهشتی / تهران ۹ نفر ۳ نفر مهندسی پزشکی - رباتیک تهران / آزاد قزوین ۳ نفر ۷ نفر نانوفناوری پزشکی شیراز / شهیدبهشتی / تبریز / تهران / ایران / آزاد تهران ۱۴ نفر ۱۵ نفر هوش مصنوعی در علوم پزشکی ایران / تهران ۷ نفر ۴ نفر ویروس شناسی پزشکی تربیت مدرس / شیراز / اهواز / گلستان / ایران / تهران ۱۲ نفر ۷ نفر یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی تهران / دانشگاه علوم پزشکی هوشمند ۴ نفر ۲ نفر جمع ۱۰۶۳ نفر ۵۷۰ نفر

ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی در مجموع یک هزار و ۶۳۳ نفر است که از این تعداد ۱ هزار و ۶۳ نفر در پذیرش عادی و ۵۷۰ نفر در پذیرش شهریه پرداز پذیرفته می‌شوند.

فهرست دانشگاه‌های پذیرنده اولیه بوده و ممکن است در اعلام نهایی تغییراتی در رشته‌های مختلف (بر حسب شرایط دانشگاه‌ها) انجام شود. از جمله افزوده شدن دانشگاه‌هایی که بعد از این تاریخ مجوز پذیرش دریافت می‌کنند و یا برخی از دانشگاه‌ها که به دلایل گوناگون علمی و اجرایی حذف می‌شوند. تغییرات احتمالی تا زمان انتخاب رشته محل اطلاع رسانی می‌شود.

پذیرش در دانشگاه‌ها یا مراکز شامل: ارتش، انستیتو پاستور ایران، بقیه الله (عج)، دانشگاه آزاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهد، سازمان انتقال خون ایران، مرکز قلب شهید رجایی و مؤسسه سرم سازی رازی از طریق وزارت بهداشت انجام شده ولی سایر شرایط از جمله خدمات و امکانات رفاهی تابع ضوابط و قوانین آن مؤسسه بوده و داوطلبان می‌توانند جهت اطلاع بیشتر به آن دانشگاه یا مرکز و یا سایت مربوطه) مراجعه کنند. وزارت بهداشت هیچگونه مسؤولیتی در خصوص شرایط خاص این مؤسسات نخواهد داشت.

دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تعهدی در قبال اسکان و تأمین خوابگاه ندارند و بر اساس، امکانات موجود، خوابگاه در اختیار دانشجو قرار می‌دهند. داوطلبان جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی دانشگاه یا مرکز مورد نظر مراجعه کنند. دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی در مورد ارائه یا عدم ارائه خوابگاه هیچگونه مسؤولیتی نخواهند داشت.

در رشته محل‌هایی که دانشجو به صورت مشترک بین دو دانشگاه پذیرش می‌شود، فرد پذیرفته شده دانشجوی دانشگاه مبدأ خواهد بود، لیکن دانشجو باید آمادگی داشته باشد تا تمام یا قسمتی از دوره آموزشی یا پژوهشی خود را براساس، تفاهمنامه میان دانشگاه‌ها در هر محلی که دانشگاه‌ها تعیین می‌کنند، بگذراند.